Riding the Rainbow con i Cicloverdi Fiab Napoli

Un’app per donare biciclette ai bambini rifugiati: ecco “Riding the rainbow”, nata in un garage di Lussemburgo. Dedicata ai ragazzini fuggiti dall’Ucraina regala attrezzature sportive.

"Come Fiab Napoli Cicloverdi - spiega l'associazione - siamo stati sempre sensibili alle iniziative che riguardano i migranti ed è per questo che abbiamo deciso di aderire alla diffusione del progetto Riding the Rainbow, che ha l'obiettivo di regalare un sorriso alle bambine e ai bambini fuggiti dagli orrori della guerra e offrire ai rifugiati nuove opportunità, creando una rete di solidarietà nel territorio che li ha accolti, tutto con un semplice clic. Lo strumento è una app di semplice utilizzo (Apple Store: https://apps.apple.com/it/app/riding-rainbow/id1640246025, Google Play: https://play.google.com/store/apps/details...) che permette di regalare biciclette, monopattini, attrezzature sportive ma anche strumenti musicali che ci sono appartenuti, che non usiamo più o che desideriamo regalare. Un gesto che durante le feste di Natale assume un valore ancor più significativo".

Come funziona? Il donatore può postare una foto dell’oggetto che desidera donare accompagnata da una breve descrizione e inserire la propria posizione approssimativa: queste informazioni permettono di individuare tutti gli articoli disponibili in una specifica città. Il rifugiato può contattare il donatore tramite un canale di comunicazione privato all’interno dell’app, in modo da poter organizzare il ritiro; a quel punto il donatore può portare avanti la donazione senza necessariamente rivelare il proprio indirizzo privato.

L’app è oggi utilizzata in sei Paesi (Lussemburgo, Italia, Francia, Inghilterra, Grecia e Stati Uniti): l’Italia è il secondo paese più attivo dopo Lussemburgo, con oggetti postati su Roma, Milano, Torino e Cesena.

I partner in Italia sono l’associazione femminista ed ecologista Movimenta, la Fondazione S.S. Lazio 1900, il Centro Sportivo Italiano (CSI), la Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, mentre dagli inizi, il progetto collabora con la Croce Rossa e con altri partner in Lussemburgo.

L'evento culminerà in presenza nella mattinata del 18 dicembre dalle 10:00 alle 13:00, nella piazza Cardinale Sisto Riario Sforza e negli spazi antistanti il Pio Monte della Misericordia con l'evento organizzato da MiQ-Movimentiamo il Quartiere, insieme alle altre associazioni che promuovono l'iniziativa, che prevede un’azione collettiva e autogestita in cui apportare concretamente aiuto e sostegno ai richiedenti asilo.