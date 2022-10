Ricomincio dai Libri: a Napoli torna la fiera del libro a ingresso gratuito

Diego De Silva, Maurizio de Giovanni, Marco Missiroli, Daria Bignardi, Valeria Parrella, Viola Ardone, Andrea Pomella, Titti Marrone, Paolo Miggiano, Simona Sparaco, Francesco Spiedo, Ezio Mauro, Simonetta Gola, Martin Rua, Massimiliano Coccia, Fabio Bacà, Rachele Furfaro, Pier Luigi Razzano, Marco Peano, Alessandro Barbaglia, Marco Balzano, Antonio Pascale, Alessandra Selmi, Daniela Ranieri, Giancarlo Piacci, Alba Donati, Sara Bilotti, Diego Lama, Patrizia Papa.

Questi gli ospiti dell’ottava edizione di Ricomincio dai Libri, la fiera del libro di Napoli a ingresso gratuito che si terrà dal 28 al 30 ottobre nella Galleria Principe di Napoli.

Il tema di quest’anno è “A’bona crianza”.

Spiega il direttore artistico di RdL, Lorenzo Marone: «‘A bona crianza è l’insieme delle buone maniere per vivere dignitosamente in società: l’educazione, il garbo, la cortesia e il rispetto verso il prossimo, l’ascolto. Dove tutto è ormai chiasso, cerchiamo il silenzio, dove ogni cosa è da conquistare, sollecitiamo la pazienza, dove c’è arroganza, impariamo a tenerci l’ultima parola, la lasciamo agli altri, nella convinzione che avere ragione non sia poi così importante. Dove ogni sentimento nobile è considerato “buonismo”, insistiamo a praticare la buona educazione, dove impera la maleducazione, resistiamo, e rispondiamo con la buona creanza».

Il manifesto della Fiera è opera dello street artist Luca Carnevale.

“Questa ottava edizione di Ricomincio dai Libri ci regalerà tante emozioni, visti i tanti temi che affronteremo durante la manifestazione”, dichiara la presidente di Ricomincio dai Libri, Deborah Divertito. "Siamo molto felici di tornare in un luogo, la Galleria Principe, che l'anno scorso ci ha regalato un'edizione straordinaria. Ci siamo impegnati molto per continuare sulla stessa scia e offrire alla città di Napoli una fiera di altissimo livello”, conclude Divertito.

Il programma in breve - Venerdì 28: start alle ore 10.

Dopo i saluti iniziali si partirà con la presentazione con le scuole presenti alle ore 11 di “Oliva Denaro”(ed. Einaudi) di Viola Ardone per poi concludere la giornata con l’appuntamento delle 19.30 in compagnia di Maurizio de Giovanni e il suo Tutto il teatro (Rizzoli). Un parterre fitto di ospiti del calibro di Andrea Pomella, Titti Marrone, Patrizia Papa, Paolo Miggiano, Francesco Spiedo.

Come da tradizione, anche quest’anno a Ricomincio dai Libri ci saranno laboratori per i più piccoli. Sempre venerdì 28, alle ore 10.30, ci sarà il laboratorio per bambini (4-6 anni) di Viviana Hutter a cura dell’associazione La Bottega delle Parole, e ancora, nella stessa giornata “Supergulp” il laboratorio interattivo di fumetto (7-13 anni) a cura di Luca Carnevale e Armando Grassitelli. Presente dalle 10 alle 14 la Biblio Ape a cura de La Locomotiva, la biblioteca itinerante che gira in città per promuovere sul territorio l’educazione alla lettura per bambini e genitori. Alle 17.15 il workshop di scrittura creativa (dai 18 anni) a cura di Librincircolo.

Sabato 29. Giornata densa di presentazioni quella di sabato. Si parte con Simona Sparaco che presenta Vita in tasca (Solferino). Alle 11, Martin Rua presenta in compagnia di Lorenzo Marone e Agnese Palumbo Alma che visse in fondo al mare (Polidoro), poi sarà il turno di Fabio Bacà e il suo Nova(Adelphi).

Alle 12 tavola rotonda La scrittura come cura. Confronto tra esperienze nei contesti fragili a cura della cooperativa sociale Sepofà. Alle 13 Massimiliano Coccia presenterà Amen.

L’inchiesta che ha cambiato il Vaticano (Piemme). Pomeriggio denso di appuntamenti. Alle 16.30 si riparte con La buona scuola. Cambiare le regole per costruire l’uguaglianza (Feltrinelli) di Rachele Furfaro; sarà il turno poi, alle 17.30 di Ezio Mauro e il suo L’anno del fascismo e ancora La grande Zelda (Marsilio editori) di Pier Luigi Razzano alle 18. Alle 18.30 tocca a Valeria Parrella e La Fortuna (Feltrinelli) e alle 19.30 chiude la serata Daria Bignardi con Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici. Nello spazio Lazzarelle alle ore 17 Marco Peano presenta Morsi (Bompiani) mentre alle 19 Alessandro Barbaglia sarà in scena con il suo La mossa del matto. L’Iliade di Bobby Fischer.

Domenica 30. Si parte alle 11.30 con il dialogo tra Alessandra Selmi e Lavinia Petti.

Alle 12.30 Diego De Silva presenterà il suo ultimo libro Sono felice, dove ho sbagliato? (Einaudi) insieme a Gianni Solla e l’attore Massimiliano Gallo. Poi sarà il turno di Marco Balzano, Antonio Pascale e Daniela Ranieri. Nella fittissima giornata sono previste anche le presentazioni di Sara Bilotti con Eden(Harper Collins), Alba Donati con La libreria sulla collina (Einaudi), Giancarlo Piacci e I Santi d’argento (Salani). Alle 17.30 Marco Missiroli presenterà Avere tutto (Einaudi).

L’evento rientra nelle attività culturali riconosciute dal Comune di Napoli.

Ricomincio dai Libri - Ricomincio dai Libri è la prima fiera del libro nata totalmente dal basso, a ingresso gratuito, che unisce al tradizionale impianto fieristico fatta di editori piccoli e medi di livello nazionale, una presenza costante di grandi ospiti e scrittori, e il coinvolgimento delle associazioni con laboratori legati alla scrittura e al mondo dell’editoria, sia per adulti che per bambini. Nel 2017, dopo 3 edizioni a San Giorgio a Cremano, approda nel capoluogo campano, all’ex Ospedale della Pace, poi nel 2018 arriva al Museo Archeologico Nazionale e nel 2019 approda da FoQus, la Fondazione Quartieri Spagnoli. Dal 2021 a ospitare la Fiera è la Galleria Principe di Napoli. Dal 2018 lo scrittore Lorenzo Marone (Feltrinelli) è il direttore artistico di Ricomincio dai Libri.