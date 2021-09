Ricomincio dai Libri, a Napoli torna la fiera del libro a ingresso gratuito

Il 25 e 26 settembre ritorna a Napoli Ricomincio dai Libri, la fiera del libro ad ingresso gratuito sotto la direzione artistica di Lorenzo Marone.

Location della settima edizione sarà la GalleriaPrincipe di Napoli.

"Lo spazio, in pienissimo centro, a due passi da metro linea 1 e 2 nonché di fronte al MANN (il Museo Archeologico Nazionale di Napoli), sarà - spiegano gli organizzatori - interamente dedicato a eventi, laboratori e incontri con autori di grande prestigio.

In un periodo in cui ancora programmare qualsiasi evento può risultare complicato, vogliamo dare un segnale positivo e distensivo non solo a tutti coloro che ci seguono da anni, ma anche a coloro che credono nella cultura e nella sua potenza".

Tra i tanti ospiti: Maurizio de Giovanni, Erri De Luca, Silvia Avallone, Carmen Pellegrino, Teresa Ciabatti, Alessio Forgione, Edoardo Albinati, Sabina Guzzanti, Raiz, Enza Alfano, Pif e Marco Lillo.

L'intero programma con ospiti ed eventi è disponibile sul sito ricominciodailibri.it