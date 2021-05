Ricomincio dai Libri, Annalisa Cuzzocrea ai Quartieri Spagnoli con "Che fine hanno fatto i bambini"

La Fiera del Libro di Napoli Ricomincio dai Libri riaccende i motori in vista della prossima edizione presentando il nuovo libro della giornalista de La Repubblica, Annalisa Cuzzocrea "Che fine hanno fatto i bambini".

L’appuntamento è fissato per giovedì 3 giugno alle ore 18 presso la Fondazione Quartieri Spagnoli, sita in via Portacarrese a Montecalvario 69. L’autrice e giornalista in questo testo mette al centro il ruolo dei bambini in tempo di pandemia, attraverso il dialogo con psicologi, scrittori, economisti, sociologi, insegnanti e genitori.



Tra i relatori l’ex Ministro del Sud Giuseppe Provenzano, lo scrittore Lorenzo Marone e la presidente di Foqus Rachele Furfaro.



“Un evento che spalancherà le porte della nuova edizione di Ricomincio dai Libri che si terrà in autunno e consolida la collaborazione con la Fondazione Quartieri Spagnoli”, dichiarano gli organizzatori di RdL. “Il testo di Annalisa Cuzzocrea affronta una tematica che è stata lasciata ai margini del dibattito politico e sociale, ovvero, quello dei bambini e di quale sarà il loro futuro nell’epoca post-pandemica. Un libro che ci deve far aprire gli occhi su cosa ci siamo lasciati alle spalle e, soprattutto, cosa ci può riservare il futuro. Dopo due terribili anni, bisogna ricostruire la nostra società partendo dai bambini” concludono gli organizzatori della Fiera.

Ingresso gratuito con posti limitati. Per prenotarsi scrivere all’indirizzo info@ricominciodailibri.it

