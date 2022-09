Riapre il Museo di Città della Scienza: al via una nuova stagione ricca di eventi e iniziative

Prezzo non disponibile

Riapre il Museo di Città della Scienza proponendo coinvolgenti attività laboratoriali, dimostrazioni e approfondimenti per vivere insieme una nuova piacevole stagione.

“Ritorniamo a fare Scienza” è il tema del weekend lungo che va dal 17 al 19 settembre. Dalle letture animate all’’investigazione sugli insetti, passando per laboratori sul volo e science show sulla fisica condotti dai comunicatori de Le Nuvole Scienza: sarà l’occasione per sperimentare il metodo scientifico divertendosi e apprendendo al tempo stesso cose nuove, come nella consueta mission del Science Centre.

Inoltre, sabato 17 settembre si celebra la settimana europea della mobilità con l’evento “Bike to Città della Scienza”: l’invito è quello di raggiungere Città della Scienza in bicicletta per dare un importante segnale volto alla tutela dell’ambiente. Esperimenti sul riciclo creativo e gadget a cura di “Borbone Kids Lab”.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti, in cui sarà possibile conoscere e ammirare dei nuovi ‘esserini a 6 zampe’ e vedere le formiche che si preparano alla stagione autunnale.

Per maggiori info: https://www.cittadellascienza.it/