Riapre il Parco di Santa Maria della Fede: polmone verde nel cuore della IV Municipalità

Martedì 11 ottobre alle ore 10, dopo anni di abbandono e di incuria, sarà riaperto il Parco di Santa Maria della Fede, polmone verde, incastonato tra corso Garibaldi e via Arenaccia, di fondamentale importanza per elevare la qualità di vita nel cuore della IV Municipalità.

A testimonianza della sinergia istituzionale che c'è stata alla base della riapertura del Parco, alla cerimonia parteciperanno il Presidente della Municipalità 4 Maria Caniglia, i Consiglieri e gli Assessori, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

La riapertura del parco non è un evento isolato nella gestione del territorio della IV Muncipalità, ma si inserisce in una visone politica complessiva fortemente voluta dalla presidente Caniglia che tende ad incidere con azioni dirette sulla qualità di vita dei residenti. Prima della riapertura del Parco, infatti, è stata riaperta la strada antistante via Santa Maria della Fede ed è stato smantellato l'enorme parcheggio abusivo che insisteva sulla piazza dove si affacciano una chiesa e una scuola. Martedì finalmente si chiude il cerchio con la riapertura del Parco e con la limitazione al traffico veicolare della piazza, in modo da creare un percorso naturale che accompagna i cittadini alla fruizione dalla piazza e della bellissima area verde.

“Finalmente riapre il Parco Di Santa Maria della Fede, un luogo per troppi anni abbandonato e lasciato all'incuria. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di eliminare il degrado e promuovere e incentivare l'utilizzo degli spazi pubblici da parte dei residenti – commenta Maria Caniglia - Aprire questo parco vuol dire donare ai bambini del quartiere, agli anziani e ai residenti finalmente uno spazio fruibile e un punto di incontro di cui il nostro territorio ha assoluto bisogno. Abbiamo compiuto, a distanza di pochi mesi dalla riapertura della strada, un altro passo importantissimo per restituire dignità ad un territorio con un lavoro sinergico che ha visto coinvolta la Municipalità con il Comune e la Regione Campania che non posso non ringraziare in questo momento bellissimo per i cittadini della IV Municipalità”.