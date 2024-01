Riace Marina, gli ultimi ritrovamenti: incontro a Foqus

Prezzo non disponibile

Si terrà a Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli, il 3 febbraio alle ore 11, un incontro per presentare gli ultimi importanti ritrovamenti avvenuti nel contesto subacqueo di Riace Marina, a poco più di 50 anni di distanza dal rinvenimento delle note statue bronzee del V secolo a.C: si tratta di "9 reperti in rame e un manufatto apparentemente in pasta vitrea o calcite", scoperti dal professor Giuseppe Braghò, nel corso di un’immersione ricreativa ad agosto del 2023.

A promuovere l'incontro è la Comunità Ellenica di Napoli e Campania.

Interverranno Antonio Arcudi (archeologo classicista esperto in statuaria greca e Presidente dell'Archeoclub Napoli), Giuseppe Braghò (giornalista d'inchiesta freelance esperto in arte antica) e Francesco Laratta (archeologo subacqueo esperto in relitti nautici).