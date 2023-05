Il cinema di Antonio Capuano protagonista del Maggio dei Monumenti

Il Maggio dei Monumenti celebra il genio cinematografico di Antonio Capuano con la prima retrospettiva integrale della sua opera: da mercoledì 17 maggio

a giovedì 1° giugno l’intera filmografia del regista partenopeo sarà ripercorsa con la proiezione di tutti i suoi lungometraggi e cortometraggi oltre che dei documentari “Bianco e Nero alla Ferrovia” e “Venice 70: Future Reloaded”.

Il programma della rassegna sarà arricchito dalla mostra fotografica “Vedere e ascoltare” di Gianni Fiorito, allestita all’Accademia di Belle Arti e dedicata a “L’amore buio”, e dalla tavola rotonda “Paesaggio con rovine: la Napoli di Antonio Capuano” prevista al Convento di S. Domenico Maggiore con la partecipazione di critici e studiosi dell’opera di Capuano. Da segnalare, inoltre, la riproposizione di “Le mani sulla città” di Francesco Rosi e “Le occasioni di Rosa” di Salvatore Piscicelli, due film e due autori amati da Capuano, e di “Nel Regno di Napoli” di Werner Schroeter.

Numerosi gli attori che hanno annunciato la propria partecipazione alle diverse proiezioni: tra gli altri, Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Tommaso Ragno, Peppe Lanzetta, Rosaria De Cicco, Luigi Attrice, Giovanni Esposito, Antonino Iuorio, Marco Grieco, Vincenzo Merolla, Tony Tammaro, oltre ai musicisti Pasquale Catalano e Marco Zurzolo.

Lo stesso Capuano sarà presente agli appuntamenti previsti e il 31 maggio incontrerà gli studenti dell’Università “Federico II” e dell’Accademia di Belle Arti presso l’Asilo.

Significativo il coinvolgimento di gran parte delle sale cinematografiche cittadine, tra cui il cinema Metropolitan che il 31 maggio riaprirà eccezionalmente al pubblico per la proiezione di “Pianese Nunzio, 14 anni a maggio”.

La partecipazione alle proiezioni e agli altri eventi della retrospettiva è gratuita previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Oltre che dal tributo al cinema di Antonio Capuano, la programmazione della seconda settimana del Maggio dei Monumenti 2023 sarà scandita anche dagli spettacoli di danza-circo “Chair et Os” e di danza verticale “Tingran, ospitati al Teatro Area Nord rispettivamente il 20 e 21 maggio; dalle performance teatrali “Lasciare andare con grazia” e “Stormo”, annunciate il 19 e 20 maggio, la prima alla Residenza Partenope in via Vittorio Emanuele III a Secondigliano e la seconda nel cortile del complesso monumentale di S. Domenico Maggiore; dalla rassegna “Viaggio nella danza di corte e popolare della Napoli spagnola”, che dal 19 al 21 maggio animerà la suggestiva chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli con letture, musica dal vivo, spettacoli di danza e un convegno sul tema al centro della tre giorni; dai percorsi storico-artistici della mostra itinerante “A testa alta” e dal ciclo di concerti dedicati a Charlie Parker in calendario sul rooftop dell’hotel S. Francesco al Monte;

Il calendario completo del Maggio dei Monumenti 2023 e maggiori informazioni sui singoli eventi sono disponibili sul sito del Comune di Napoli.

Il Maggio dei Monumenti 20232 è una manifestazione promossa dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana.

PROGRAMMA DELLA RETROSPETTIVA

PANORAMICHE DALL’ALTO, VOLTEGGIARE E PRECIPITARE.

LA VERTIGINE DEL CINEMA IN ANTONIO CAPUANO E WIM WENDERS

Rassegne cinematografiche

Organizzazione a cura di: Ladoc

Il volo e il tuffo. Volteggiare e lanciarsi a picco sono due movimenti complementari, un gesto completa l’altro e gli attribuisce senso. In questo maggio napoletano, il cinema sarà vertigine, come la sua essenza: l’occhio aereo di Wim Wenders, che ci guarda dall’alto per scendere a farci visita, di tanto in tanto, come un amico (forse americano?), incontra le immagini in guerra tra cielo e mare, le picchiate/immersioni di Antonio Capuano.

ANTONIO CAPUANO

Realizzata da: Ladoc

Con la collaborazione di: Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo - Accademia di Belle Arti di Napoli e Università degli Studi di Napoli Federico II

A cura di: Armando Andria, Alessia Brandoni e Fabrizio Croce

Con la co-curatela di: Anna Masecchia

Con la collaborazione di: Salvatore Iervolino

La rassegna su Capuano, omaggio al primo maestro di quella scuola napoletana che dagli anni ’90 si è slanciata fino ad oggi, costituisce la prima retrospettiva integrale della sua opera proposta a Napoli. In accordo con le sue immagini gettate nella città, la rassegna attraversa tanti schermi e luoghi diversi di Napoli, aprendosi all’incontro con attori, collaboratori e amici del suo cinema.

17 MAGGIO 2023 – Ore 21:00

CINEMA MODERNISSIMO - via Cisterna dell'Olio, 49/59

Proiezione IL BUCO IN TESTA (Italia, 2020, 101’)

Interviene: Tommaso Ragno

Introducono: Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce

18 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

CINEMA MODERNISSIMO - via Cisterna dell'Olio, 49/59

Proiezione LE MANI SULLA CITTÀ (Italia, 1963, 101’)

Di: Francesco Rosi

Interviene: Armando Andria

18 MAGGIO 2023

CINEMA VITTORIA - via Maurizio De Vito Piscicelli, 8/12

– Ore 19:00

Proiezione BIANCO E NERO ALLA FERROVIA (Italia, 2007, 67’)

Introduce: Salvatore Iervolino

– Ore 21:00

Proiezione VITO E GLI ALTRI (Italia, 1991, 88’)

Interviene: Rosaria De Cicco

Introduce: Marcello Sannino

19 MAGGIO 2023 – Ore 09:30

CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE - vico San Domenico Maggiore

Tavola rotonda Paesaggio con rovine: la Napoli di Antonio Capuano

A cura di: Armando Andria e Anna Masecchia

Intervengono: Gina Annunziata, Antonio Capuano, Alberto Castellano, Mariaenrica Giannuzzi, Lorenzo Marmo, Bruno Roberti, Antonio Vesco

21 MAGGIO 2023

CINETEATRO LA PERLA - via Nuova Agnano, 35

– Ore 19:00

Proiezione PALLOTTOLE SU MATERDAY (Italia, 1995, 24’)

Proiezione SOFIALORÈN (Italia, 1997, 25’) episodio de I Vesuviani

Proiezione LA LUCE DEL CIELO (Italia 2007, 10’)

Proiezione VENICE 70: FUTURE RELOADED (Italia 2013, 2’)

Interviene: Giuseppe Borrone

– Ore 21:00

Proiezione LA GUERRA DI MARIO (Italia, 2005, 100’)

Intervengono: Giogiò Franchini, Valeria Golino, Marco Grieco

Introduce: Alessia Brandoni

24 MAGGIO 2023

CINEMA FILANGIERI - via Gaetano Filangieri, 43

– Ore 18:30

Proiezione Achille Tarallo (Italia, 2018, 110’)

Interviene: Tony Tammaro

Introduce: Fabrizio Croce

– Ore 21:00

Proiezione LUNA ROSSA (Italia, 2001, 115’)

Interviene: Antonino Iuorio

Introduce: Salvatore Iervolino

25 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

CINEMA MODERNISSIMO - via Cisterna dell'Olio, 49/59

Proiezione NEL REGNO DI NAPOLI (Italia/Germania, 1978, 136’)

Di: Werner Schroeter

Interviene: Fabrizio Croce

25 MAGGIO 2023 – Ore 17:00

ACCADEMIA DI BELLE ARTI – via Santa Maria di Costantinopoli, 107

Apertura mostra Vedere e ascoltare. Appunti fotografici su L’amore buio di Gianni Fiorito.

Con lettura di: Peppe Lanzetta

Intervengono: Luigi Barletta, Gianni Fiorito, Anna Masecchia

Saluti di: Renato Lori, Rosita Marchese

25 MAGGIO 2023 – Ore 21:00

TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE

GALLERIA TOLEDO – Via Concezione a Montecalvario, 34

Proiezione L’AMORE BUIO (Italia, 2010, 110’)

Intervengono: Antonio Capuano, Pasquale Catalano, Fabrizio Gifuni

Introduce: Gina Annunziata

26 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

CINEMA MODERNISSIMO - Via Cisterna dell'Olio, 49/59

Proiezione LE OCCASIONI DI ROSA (Italia, 1981, 90’)

Di: Salvatore Piscicelli

Interviene: Alberto Castellano

28 MAGGIO 2023 – Ore 21:00

FOQUS - Via Portacarrese a Montecalvario, 69

Proiezione Polvere di Napoli (Italia, 1998, 100’)

Intervengono: Antonio Capuano, Giovanni Esposito

Introduce: Armando Andria

31 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

L’ASILO - Vico Giuseppe Maffei, 4

Antonio Capuano incontra gli studenti della Federico II e dell’Accademia di Belle Arti

31 MAGGIO 2023 – Ore 21:00

CINEMA METROPOLITAN - Via Chiaia, 149

Proiezione PIANESE NUNZIO, 14 ANNI A MAGGIO (Italia, 1996, 114’)

Intervengono: Emanuele Gargiulo, Enzo Merolla, Marco Zurzolo

Introduce: Fabrizio Croce

01 GIUGNO 2023

CINEMA ASTRA - Via Mezzocannone, 109

– Ore 19:00

Proiezione GIALLO? (Italia, 2009, 92’)

Interviene: Armando Andria

– Ore 21:00

Proiezione BAGNOLI JUNGLE (Italia, 2015, 103’)

Intervengono: Luigi Attrice, Antonio Capuano, Gennaro Fasolino

Introducono: Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce.

A tutti gli eventi è attesa la partecipazione di Antonio Capuano

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

IN FOTO: Antonio Capuano