Un mese di residenze artistiche al Nuovo Teatro Sanità: si parte con "Seasons"

I mesi di gennaio e febbraio al Nuovo Teatro Sanità saranno dedicati alle residenze artistiche. La sala di piazzetta San Vincenzo, dal 14 gennaio presenterà i lavori di quattro giovani gruppi selezionati attraverso una call pubblica.

Offrendo lo spazio e un piccolo supporto, il collettivo ntS’ contribuisce ai debutti di Seasons di Orlando Napolitano, interpretato da Valentina Elia e Ivan Graziano, diretto da Marcello Manzella e impreziosito dalle musiche di Antonio Elia (in scena dal 14 al 16 gennaio); Settantuno, con Nello Provenzano, diretto da Riccardo Pisani (dal 4 al 6 febbraio); Megastark di Luigi Leone, con Mario Cangiano, Maria Francesca Duilio, Luigi Leone, Chiara Vitiello, per la regia di Andrea Cioffi (dall’11 al 13 febbraio); Meridiani di Carlo Galiero, con Giuseppe Brunetti, Loris De Luna, Chiarastella Sorrentino, quest’ultima anche regista dello spettacolo (dal 25 al 27 febbraio).

Le quattro compagnie selezionate saranno ospitate per una settimana al Nuovo Teatro Sanità, per mettere in scena una nuova drammaturgia. Continua così l’osservatorio realizzato da ntS’ sui giovani autori teatrali, diventato una mission per la sala diretta da Gelardi.

Costo del biglietto 12 euro. Info e prenotazioni al 3396666426 oppure all'indirizzo e-mail info@nuovoteatrosanita.it.

Venerdì 14 gennaio, ore 21.00, si parte con Seasons, che vede protagonisti Tony, reduce da un lutto familiare e chiuso in sé stesso, imprigionato in un matrimonio che sembra non condurre da nessuna parte, e Clara, apparentemente serena ma incapace di compiere scelte radicali. I due hanno una relazione clandestina: il rapporto, consumato nella stanza ad ore dell’albergo Seasons, fa aumentare la distanza tra quello che vivono insieme e quello che succede nelle loro vite all’esterno. Tra incomprensioni e decisioni difficili, dopo un anno i due si ritrovano ancora soli e oppressi e dovranno arrendersi all’idea che i pezzi rotti di due persone non sempre combaciano, creando qualcosa di nuovo.

Programmazione:

venerdì 14 e sabato 15 gennaio ore 21.00

domenica 16 gennaio ore 18.00