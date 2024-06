Renato Zero a Napoli: due live al Plebiscito e un incontro speciale a Foqus

Dopo il trionfo dei 14 show sold out di marzo nei palazzetti di Firenze e Roma, e a distanza di pochi giorni dalla doppia data estiva all’Arena della Vittoria di Bari, per la prima volta nella sua ultracinquantennale carriera Renato Zero porterà la sua musica e il suo rivoluzionario e caleidoscopico universo in Piazza del Plebiscito, abbracciando il pubblico di Napoli venerdì 21 giugno (sold out) e sabato 22 giugno, per due incredibili spettacoli di AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO.

“Napoli è nu piezz’ ’e core! Per me è una prima volta in Piazza del Plebiscito e devo dire che sarà molto emozionante, mi piace pensarla come uno di quei portoni che si aprono per renderti partecipe di un abbraccio che sa scaldare. Prendere provvisoriamente possesso di questa piazza non può che essere una grande soddisfazione, un grande momento” - le parole di Renato Zero.

Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, sarà affiancato on stage da una band composta da: Danilo Madonia- direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli - basso; Lele Melotti - batteria; Bruno Giordana - tastiere e sax; Rosario Jermano - percussioni; Andrea Maddalone - chitarre; Fabrizio Leo -chitarre, da un coro a 10 voci e da un’orchestra di 40 elementi diretta dal M° Adriano Pennino. A sublimare le performance di Renato Zero, autentico catalizzatore di energia ed emozione, la scenografia a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, il light design di Francesco De Cave e i coinvolgenti visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), a legare spettacolo e racconto con un forte impatto sulla messa in scena.

AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO, prodotto da Tattica, è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, tra i grandi classici e le perle rare di Renato Zero, i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

Incontro a Foqus ai Quartieri Spagnoli

A margine dei due concerti-evento in Piazza del Plebiscito, e per rinsaldare simbolicamente il legame con la città partenopea che quest’anno si è aperta al progetto Napoli città della musica - la rassegna dei più importanti eventi live della stagione, lunedì 24 giugno alle ore 17:30 Renato Zero sarà protagonista di un incontro pubblico negli spazi di Foqus ai Quartieri Spagnoli, in occasione del quale consegnerà le nuove divise da gioco in regalo ai giovani atleti dell’A.S.D. Montecalvario Calcio.

Dopo gli appuntamenti di Napoli, AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO proseguirà con la doppia data a Santa Margherita di Pula (CA) alla Forte Arena il 19 (sold out) e 20 luglio, per l’attesissimo comeback live in Sardegna, dove i fan attendono Zero da ben 26 anni. Da settembre la leg autunnale, con partenza dall’Unipol Forum di Milano (dove festeggerà per la prima volta il compleanno sul palco della città meneghina) per poi toccare i palasport di Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e Roma.

I biglietti sono disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

La radio partner dei Concerti Evento è RTL 102.5

IN FOTO: RENATO ZERO PH. ROBERTO ROCCO