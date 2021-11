Il Regno di Ghiaccio, la magia del Natale all'Edenlandia

Prezzo non disponibile

Edenlandia sarà luccicante e scintillante nel periodo più atteso dell’anno da grandi e piccini: dal 3 dicembre, il Parco sarà avvolto da calde luci scintillanti, canzoni e spettacoli a tema natalizio, che lo trasformeranno in un posto incantato, ancor di più. “Il Magico Natale” culminerà nell’attesa dell’arrivo dell’uomo barbuto nella sua magica casetta dall’8 dicembre.

Ma le sorprese non finiscono qui: dal 5 dicembre il Teatro si trasformerà nel Regno di Ghiaccio, per vivere l’esperienza tra ghiacciai scintillanti, montagne innevate e radure incantate. La pista di ghiaccio aspetta tutti i visitatori, e i bambini accompagnati, per provare il brivido del pattinaggio: un magico spettacolo con danzatori volanti e musiche entusiasmanti, e la postazione del Trucca bimbi.

I biglietti sono acquistabili sul portale online dell’Azzurro Service dedicato all’evento del Regno di Ghiaccio a questo link: https://bit.ly/3q8VbIp

CLICCA QUI PER VISIONARE DETTAGLI E ORARI SUL REGNO DI GHIACCIO