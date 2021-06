Regione Lirica, grande attesa per il festival del San Carlo al Plebiscito

Lavori in corso in Piazza del Plebiscito per l’allestimento del grande palco per il via di Regione Lirica. Quasi tutto esaurito per la prima di "Carmen" il 25 giugno. Anteprima dedicata a medici e infermieri in prima linea nella lotta al Covid mercoledì 23 giugno

Conto alla rovescia per la seconda edizione di Regione Lirica, il festival del Teatro di San Carlo in Piazza del Plebiscito, manifestazione sostenuta dalla Regione Campania in programma dal 25 giugno al 17 luglio 2021.

Sono cominciati i lavori di allestimento del palcoscenico di1500 mq. Decine di operai al lavoro per montare la struttura in ferro e legno. Entro i prossimi tre giorni è prevista la conclusione dei lavori di montaggio.

Si esibiranno sul grande palco all’aperto del San Carlo le compagini artistiche del Lirico di Napoli, Orchestra, Coro e Balletto, oltre a grandi nomi della scena internazionale: Elina Garan?a, Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Anita Rachvelishvili, Luca Salsi, solo per citarne alcuni, e Dan Ettinger, Marco Armiliato e Juraj Val?uha tra i direttori.

Titolo inaugurale Carmen di Georges Bizet, la cui prova generale mercoledì 23 giugno alle 20,15 sarà un’anteprima riservata anche stavolta, come lo scorso anno, a medici, infermieri e a tutto il comparto ospedaliero, in segno di riconoscimento verso chi ha combattuto in prima linea durante l’emergenza Covid.

Il Teatro di San Carlo dunque accoglierà gratuitamente circa 1.000 sanitari delle Aziende Ospedaliere della Regione Campania.

La prova generale di Carmen segna anche una rinnovata collaborazione fra due importanti istituzioni culturali come Il Teatro di San Carlo e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’evento farà da preludio ad un ricco programma di iniziative che le due istituzioni realizzeranno insieme fino al 2024, anno in cui culmineranno le celebrazioni degli 800 anni del più antico ateneo laico d'Europa fondato dall'imperatore svevo nel 1224.

Già quasi del tutto esauriti i 1000 posti disponibili per la prima di Carmen di Georges Bizet che aprirà ufficialmente la seconda edizione di Regione Lirica venerdì 25 giugno 2021 alle 20,15, in replica domenica 27 giugno alla stessa ora.

Sarà dunque El?na Garan?a ad interpretare Carmen, mentre Brian Jadge sarà Don José e Mattia Olivieri sarà Escamillo.

Daniele Terenzi interpreterà Moralès mentre Gabriele Sagona canterà il ruolo di Zuniga. Micaëla avrà la voce di Selene Zanetti. Completano il cast Aurora Faggioli (Mercédès), Mariam Battistelli (Frasquita), Michele Patti (Dancairo) e Filippo Adami (Remendado).

Sul podio Dan Ettinger impegnato a dirigere Orchestra, Coro e Coro di Voci Bianche. Maestro del Coro Josè Luis Basso.

Domenica 4 luglio sarà la volta del Balletto del Teatro di San Carlo in una serata intitolata Da Petipa a Nureyev, a cura della nuova direttrice del Balletto Clotilde Vayer, che prevede nella prima parte l’esecuzione di alcuni estratti da La Bella Addormentata di Pëtr Il'i? ?ajkovskij con la coreografia di Marius Petipa e nella seconda parte il II Atto da Il Lago dei Cigni di Pëtr Il'i? ?ajkovskij con la coreografia di Rudolf Nureyev.



Mercoledì 7 luglio Juraj Val?uha dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo nella Suite n. 2 da Spartacus di Aram Khachaturian e nella cantata di Sergej Prokof'ev Alexander Nevskij Op. 78. Mezzosoprano Ekaterina Semenchuck, Maestro del Coro Josè Luis Basso.

Infine giovedì 15 luglio e sabato 17 luglio in cartellone Il Trovatore di Giuseppe Verdi con Anna Netrebko nel ruolo di Leonora, Yusif Eyvazov sarà Manrico e Anita Rachvelishvili nei panni di Azucena. Luca Salsi nel ruolo del Conte di Luna.

Completano il cast Andrea Mastroni (Ferrando), Vittoriana De Amicis (Ines) e Gabriele Mangione (Ruiz).

A dirigere Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo (quest’ultimo preparato dal Maestro Josè Luis Basso) sarà Marco Armiliato.

Sia Carmen che Il Trovatore saranno rappresentate in forma di concerto.

In occasione di Regione Lirica nasce anche una nuova partnership tecnica tra Il Teatro di San Carlo e Liv Mask, brand specializzato nella produzione di mascherine tecnologiche di livello premium riutilizzabili, che doterà il personale del Teatro di San Carlo di dispositivi di sicurezza individuale. Le speciali mascherine verranno indossate in occasione degli spettacoli che si terranno sia in Teatro che in Piazza del Plebiscito dal Coro, dall’Orchestra e dal personale amministrativo.

Di colore nero con il ogo del Teatro di San Carlo speculare al classico di Liv Mask, la mascherina è dotata di una cover interamente lavabile e di un filtro riutilizzabile fino a 20 giorni, sposando così i valori di sostenibilità della Fondazione.