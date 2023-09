La regina delle Zucche: appuntamento per grandi e piccini a Villa Mascolo a Portici

Tanto divertimento in Villa Mascolo a Portici dove, dal prossimo 29 settembre 2023, arriva l'evento “La Regina delle Zucche”.

Per i visitatori grandi e piccini fino al 5 novembre prossimo nella rilassante atmosfera della bella Villa di Portici con Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà una ventata di allegria. Per tutti, nel nome del “ mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno della villa i bambini saranno protagonisti di fantastici laboratori didattici e di tante attività creative e divertenti. Potranno passeggiare nei campi, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati; ascoltare favole narrate dal Racconta Storie; divertirsi e sfidarsi. Infine, potranno trasferirsi nell’area cooking per ultimare la decorazione di un “dolce ricordo” da portare a casa insieme ad una zucca inclusa nel prezzo del biglietto e da raccogliere con l'apposito carrellino da contadino. Ancora sarà pure possibile degustare tante specialità a base di zucca.

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

Accesso gratuito con diritto alla raccolta e decorazione di una zucca per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti. i biglietti sono in vendita su ticketone.it e go2.it e dal giorno di apertura anche al botteghino sul posto. Per contatti e informazioni chiamare il numero 339 319 4813.