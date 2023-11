Red Carpet del cuore: super ospite Darko Perić, Helsinki de "La casa di Carta"

Prezzo non disponibile

Dal 18/11/2023 al 18/11/2023

Il 18 novembre torna a Napoli il Red Carpet del Cuore. Per il decennale della Kermesse benefica, protagonista un grande ospite internazionale: Darko Peri?, noto in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Helsinki nella famosissima serie La casa di Carta.

Il Red Carpet del cuore, con il premio Eccellenza del cuore, è un grande evento a scopo anche benefico, ideato e fortemente voluto da Ugo Autuori, che proprio in questa occasione festeggia anche il suo compleanno. L'iniziativa è sostenuta da Domenico Kontessa e, ancora una volta, si terrà nella storica ed elegante Villa Domi.

Con l'attore serbo della popolare serie spagnola, prenderanno parte alla kermesse anche tanti altri ospiti famosi. In programma anche tanta musica con GiAgaA e Maria Bove, reduci dal successo del singolo Otra cosa.

A condurre la serata sarà Hoara Borselli e, tra gli ospiti premiati, ci sarà anche la giornalista e conduttrice tv Mediaset Simona Branchetti.