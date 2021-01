'recovery fund, investimento in salute e sostenibilità futura del ssn' - 26 gennaio 2021, ore 15:30-17:30

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

il prossimo martedì 26 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar: ‘RECOVERY FUND, INVESTIMENTO IN SALUTE E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SSN’, organizzato da MOTORE SANITÀ. Il Piano Nazionale italiano per l’uso del Recovery Fund europeo per accedere al Next Generation UE prevede uno stanziamento su più voci per la sanità. Secondo il governo oltre ai 9 miliardi per ciò che concerne l’assistenza di prossimità, la telemedicina e la digitalizzazione dei servizi, l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria ricadrebbe nell’efficientamento degli immobili pubblici con complessivo stanziamento di 40 miliardi (di cui la parte sanitaria è da decidere). A questi andrebbero aggiunti 8 miliardi già stanziati nell’anno del COVID a cui andrebbero aggiunti 4 miliardi inclusi nella legge di bilancio del 2020 a cui la manovra per il 2021 ne aggiungerebbe altri 4 per la stabilizzazione precari e rinnovi contrattuali. In tutto sarebbero dal 2020 sino al 2026 ( il Next generation UE prevede una finestra 2021-2026) circa 25 miliardi più una quota per l’edilizia sanitaria per riformare il SSN a partire dalla medicina territoriale per arrivare al rinnovamento e sviluppo tecnologico in primis la componente digitale. Sono tanti o pochi? Visto che in parte sono prestiti sono più convenienti del MES (35 miliardi) dedicato alla sanità? Si potevano i finanziamenti MES sommare a quelli del Recovery Fund ( 127 miliardi di prestiti e 82 miliardi di trasferimenti) per un grande impulso del sistema? Per discutere e fare chiarezza sugli stanziamenti sulla sanità, sulle necessità reali e sulle possibilità reali del paese per sostenerle nel futuro Motore Sanità organizza un webinar sul tema per analizzare in profondità i temi di cui sopra. TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: - Giorgio Albè, Avvocato A&A Studio Legale - Antonio Amati, Direttore Generale AlmavivA Divisione IT - Brando Benifei, Europarlamentare - Dario Buttitta, Direttore Generale Engineering S.p.A. - Furio Colivicchi, Presidente Designato ANMCO - Claudio Cricelli, Presidente Nazionale SIMG - Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) - Giulio Fornero, Direttore Sanitario Camminare Insieme Onlus - Giovanni Leoni, Vicepresidente Nazionale FNOMCEO - Dario Manfellotto, Presidente FADOI - Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA - Francesca Moccia, Vice Segretaria Generale Cittadinanzattiva - Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti Regione Puglia - Luca Richeldi, Presidente Società Italiana Pneumologia - Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte - Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo di Diabete Italia e Presidente della Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna - Marcello Tavio, Presidente SIMIT - Gioacchino Tedeschi, Presidente Società Italiana Neurologia - Mario Testini, Vice Presidente Società Italiana Chirurgia - Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna - David Vannozzi, Direttore Generale del Consorzio Interuniversitario CINECA MODERANO: - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità GIORNALISTI ACCREDITATI: - Daniele Amoruso - Daniela Boresi - Giulia Gioda - Alessandro Malpelo - Ettore Mautone ⇒ SCARICA IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR