Re-think Circular Economy Forum Napoli

L’evento Re-think Circular Economy Forum di Napoli è stato pensato per presentare una visione sui macro-trend, sui possibili percorsi evolutivi e sulle principali progettualità dell’Economia Circolare a livello locale, nazionale ed internazionale.



La principale finalità è infatti di stimolare la nascita di attività innovative ed imprenditoriali che abbiano un impatto positivo sul sistema economico locale e nazionale.



L'evento si svolgerà il 30 giugno 2022 presso il Museo DaDoM della Fondazione Darwin Dohrn nella Villa Comunale di Napoli. Per motivi di capienza della sala e di situazione pandemica, la partecipazione fisica all'evento sarà solo su invito, per tutte le altre persone interessate sarà possibile seguire l’evento online gratuitamente.



Gli speech saranno prevalentemente in italiano e il programma completo potrà essere presto visionato sul sito dell’iniziativa.



Nell'arco della giornata interverranno aziende, startup, enti di ricerca ed attori istituzionali che, a diverso livello, stanno portando avanti e supportando progetti sull'Economia Circolare. Alcune delle aziende e degli enti già confermati sono: Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, EPM, UniCredit, UniCredit Start Lab, Fondazione Dohrn, Enea, CNR, Confagricoltura Campania, Confindustria Campania, Feudi di San Gregorio, Nicefiller, Remida Napoli, Ohoskin, Evja, IPE-Business School, Università degli Studi di Napoli Federico II e Università degli Studi di Napoli "Parthenope".



L'evento avrà 3 focus principali:



• Porti e Turismo Circolari: approfondimento con esperti del settore sulle tecnologie ed i trend emergenti con un focus sulla decarbonizzazione delle operazioni marittime, recupero dei rifiuti in mare e transizione sostenibile del settore turistico;



• Agri-food: approfondimento con esperti del settore sulle tecnologie ed i trend emergenti che favoriscono la transizione circolare del settore agro-alimentare con un focus sul settore vinicolo, la filiera della pasta, la riduzione dello spreco alimentare ed il riciclo del packaging;



• Tessile & Moda: approfondimento con esperti del settore sulle tecnologie ed i trend emergenti nell’ambito del tessile e della moda per il recupero di fibre e filati, la produzione di tessuti eco-friendly e un uso più efficiente delle risorse;



L'evento è organizzato in collaborazione con EPM, UniCredit, il Consolato Generale dei Paesi Bassi a Milano, AdnKronos nel ruolo di media partner e Smallfish nel ruolo di partner grafico.



L’iniziativa ha al momento ricevuto il patrocinio da: Regione Campania, Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Stazione Zoologica Anton Dohrn, ARPA Campania, Mare Vivo, AISOM, Università degli Studi di Napoli Federico II ed IPE-Business School.



In ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte a livello nazionale, per coloro che accederanno fisicamente all'evento, sarà obbligatorio esibire il Green Pass all'ingresso. Inoltre, per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti e lavoratori, si richiede l'utilizzo delle mascherine FFP2 durante tutta la durata dell’evento.