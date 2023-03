“Re-Mind” al Teatro Cilea con la compagnia Mart Dance Company

In scena la compagnia Mart Dance Company di Marco Auggiero con il titolo “Re-Mind”. In scena al Teatro Cilea di Napoli il prossimo 21 marzo alle 21, lo spettacolo è un lavoro molto attuale del coreografo e direttore artistico napoletano e comprende i due brani “Dark Evolution” e “Warning”.

Marco Auggiero nel primo titolo ha dichiarato che ha preso spunto dalle parole di Antoine de Saint-Exupéry "la verità di domani si nutre dell'errore di ieri" creando un pezzo di danza contemporanea dove “l'uomo è, purtroppo, incapace di imparare dalla storia per non commettere gli stessi errori. Evolve ed involve con ciclicità, facendo svanire, con estrema superficialità tutta l’esperienza accumulata grazie al suo passato”.

Con “Dark Evolution” la Mart Company andrà in scena con quattordici ballerini a cornice dell’artista ospite Francesca De Vita. A seguire “WARning”, una vera e propria contaminazione di danza contemporanea e hip hop, con cui la Mart Groove Crew propone una coreografia a sei mani con Marco Auggiero accompagnato da Simone Rinaldi ed Alessandra Smorra. Gli ultimi due, ancora una volta insieme a Francesca De Vita, sono tra l’altro anche interpreti ospiti accanto ai dieci componenti del corpo di ballo impegnati a portare in scena “una denuncia alla bramosia di potere e agli orrori della guerra - come ci spiega ancora Marco Auggiero - osservando in profondità ci accorgiamo che le radici dell'oppressione, della discriminazione e della guerra sono presenti nel nostro stile di vita privo di consapevolezza. Se noi non siamo in pace, non possiamo fare niente per la pace.” Anche in questo spettacolo l’artista ha saputo essere camaleontico con due brani che arricchiscono il repertorio della compagnia, come del resto ampiamente mostrato in passato con le sue incursioni nell’editoria, nelle arti marziali, nelle serie TV e finanche con l’allestimento delle coreografie per l’inaugurazione delle Universiadi 2019. “Re-Mind” non deluderà le aspettative di chi andrà a teatro per ripercorrere le orme del coreografo e della sua compagnia, trasversale alle arti coreutiche che lo stesso Marco Auggiero insegna ormai in tutto il mondo.