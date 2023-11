Claire Simon in dialogo con Leonardo Di Costanzo e Antonella Di Nocera: si chiude la rassegna dedicata a Godard

Sabato 2 dicembre ultimo appuntamento con GODARD #anno 1, la prima grande rassegna italiana in omaggio a Jean-Luc Godard dopo la sua morte, regista centrale nella storia del cinema, tra i fondatori della Nouvelle Vague, scomparso il 13 settembre 2022. Da oltre un anno il cinema mondiale è orfano di uno dei più grandi autori del Novecento, critico, filosofo, poeta e polemista.

La rassegna ha visto in programma venti tra film brevi e lungometraggi (versione originale, sottotitoli in italiano) realizzati tra gli anni Cinquanta e Sessanta dal grande cineasta proiettati in sei luoghi della città, da Chiaia al Vomero e al centro storico: Institut Français, Multicinema Modernissimo, Galleria Toledo, Cinema Vittoria, Sala Assoli e l’Asilo. La retrospettiva è stata realizzata dalla casa di produzione napoletana Ladoc di Lorenzo Cioffi e cura da Armando Andria, Gina Annunziata, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce, Salvatore Iervolino, Anna Masecchia e Marcello Sannino.

Contributi della Regione Campania – Film Commission Regione Campania, con la collaborazione di Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo – Accademia di Belle Arti di Napoli, Scuola di Design della Comunicazione – Accademia di Belle Arti di Napoli, Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di Napoli Federico II, Institut Français.

Ogni film è stato presentato e commentato da critici, artisti, filosofi e operatori del cinema: Antonio Capuano, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leonardo Di Costanzo, Claire Simon, Felice Cimatti, Bruno Oliviero, Marcello Sannino, Francesca Amitrano, Ivelise Perniola, Giacomo Ravesi, Alberto Castellano, Mario Franco, Bruno Roberti, Roberto P. Ormanni, Anna Masecchia e Angelo Curti.

L'ULTIMO APPUNTAMENTO IN PROGRAMMA:

Sabato 2 dicembre

L’Asilo

Ore 17

OPÉRATION BÉTON (Svizzera 1955, 20’, v.o. sott.it.)

UNE FEMME COQUETTE (Svizzera 1955, 10’, v.o. sott.it.)

CHARLOTTE ET SON JULES (Francia 1958, 20’, v.o. sott.it.)

CHARLOTTE ET VÉRONIQUE, OU TOUS LES GARCONS S’APPELLENT PATRICK (Francia 1959, 21’, v.o. sott.it.)

UNE HISTOIRE D’EAU (Francia 1961, 12’, v.o. sott.it.)

Ore 18:30

Perché Godard? Claire Simon in dialogo con Leonardo Di Costanzo e Antonella Di Nocera, introduce Gina Annunziata

Ore 19:30

MADE IN USA (Una storia americana, Francia 1966, 90’, v.o. sott.it.)

Ore 21:30

VIVRE SA VIE (Questa è la mia vita, Francia 1962, 80’, v.o. sott.it.)

Interviene Antonio Capuano

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero