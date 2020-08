Raoul & Swing Orchestra al Rama Beach

Sabato 8 agosto a marina di Varcaturo sarà un posto speciale ad ospitare il divertente show musicale di Raoul & la swing orchestra, Il rama beach! legno scuro, paglia e spruzzi di stoffe bianche tra l'oro della sabbia creano la giusta atmosfera per accogliere gli ospiti della serata e avvolgerli con colori, suoni e profumi indimenticabili. Uno spicchio di mondo ritagliato da oltreoceano e ricostruito sul litorale Domizio. Realizzato a Bali, ha trattenuto tra le sue mura un po' del magnetismo Indonesiano.

Sarà divertente e scatenante lo spettacolo musicale di Raoul & Swing Orchestra basato un repertorio di standards, brani di swing-jazz, composizioni originali e siparietti che riconducono allo scintillante mondo di “pallettes e strass” di una luccicante e viva Broadway.

Raoul, speaker storico di Radio Kiss Kiss, e’ il leader del gruppo fondato nel 1997 a Napoli dopo una lunga permanenza in California a stretto contatto con la sublime musica altalenante degli anni ’50 creando così lo stile della band simile a quello delle big orchestra che accompagnavano crooner quali Frank Sinatra e Dean Martin, ispirandosi però alle piccole formazioni musicali jazzistiche per strumenti a corde e fiati formatesi in Europa a partire dagli anni trenta.

Il gruppo è composto dall’eclettico e poliedrico one man show Raoul (al secolo Luigi De Luca), Marco Mussomeli (piano, fiati, vocal), Stefano Piccirillo (contrabbasso, vocal), Luigi Ricciardi (chitarra ritmica, vocal), Gino Martinelli (fiati), Paolo Guerriero ( sassofono).

Il virtuosismo vocale di Raoul, il talentuoso e viscerale approccio dei musicisti agli strumenti ed un grande senso dell’umorismo fanno delle esibizioni dal vivo del gruppo uno spettacolo divertente e coinvolgente che ci riporterà indietro negli anni, con uno stile elegante e brillantinato.

Uno spettacolo … unforgettable, divertente ed emozionante per vivere un sabato notte in piena estate al ritmo di un sound entusiasmante nella magnetica cornice del rama beach.

E’ possibile partecipare alla serata evento aderendo alla formula dinner dalle 21:00 alle 23:30 con 30,00 € che comprende menù vegetariano guidato servito in terrazza vista mare. Ecco la proposta elaborata dal nostro chef per la serata di sabato 8 agosto: fresa di pane mattrasau con pomodoro torpedino, olive di Cerignola basilico e sfilacci di mozzarella di bufala; Paccheri di grano bianco con crema al basilico, noci e pomodorino bruschetta; medaglione di morettaveg con cuore fondente, patate chips salsa ceddar e insalatina riccia croccante. Per il dopocena è possibile accedere al locale dalle 23:00 con prenotazione obbligatoria. Il rama beach si trova in via marina di Varcaturo n.8, Castel Volturno (Ce).

Per maggiori informazioni è possibile contatore al 327395706.

