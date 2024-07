Ramondino’s Apologue, l’opera extended reality di Matilde De Feo arriva alla Dinomorra_Gallery

Il film "Ramondino’s Apologue", diretto da Matilde De Feo e dedicato alla memoria di Fabrizia Ramondino, è frutto di una collaborazione artistica che coinvolge Marina Dammacco per la sceneggiatura, Resli Tale per le illustrazioni, e Nicholas Bertini per l'animazione. Le musiche originali sono state composte da Ferruccio Spinetti, con la voce narrante di Mario Martone che offre una testimonianza vibrante e personale. Questo progetto innovativo utilizza marker speciali o è nascosto su superfici di oggetti e dispositivi indossabili, attivabili tramite l'app Naples 3x3 sviluppata dal CNR di Pisa.

L'opera di realtà estesa interagisce in maniera unica con cinque luoghi suggestivi e poco noti di Napoli, grazie a un allestimento curato dall'artista insieme a Marco Izzolino de "L’Arsenale di Napoli". Questa iniziativa è stata promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito dell'Avviso pubblico per progetti espositivi di arte contemporanea 2024.

Il giovedì 11, a partire dalle 19:30, si terrà l'inaugurazione dell'ultima tappa del progetto presso la "Dinomorra_Gallery" in via Alabardieri a Napoli. Questa galleria, unica tra le cinque sedi di "Ramondino’s Apologue" specificamente dedicata a esposizioni di arte contemporanea, esporrà in grande formato i marker associati ai quattro temi concettuali e cromatici del film. Questi marker possono essere letti tramite l'app di realtà aumentata "Naples 3x3" o "AriaPlatform".

I visitatori attenti potranno ricevere spille e cartoline con i marker, portando così con sé o indossando una parte del film. In esclusiva, saranno esposte anche le tavole progettuali dei disegni di Resli Tale. La galleria sarà aperta dal mercoledì al venerdì, dalle 16:00 alle 19:00, e il sabato dalle 10:00 alle 13:00, ospitando "Ramondino’s Apologue" fino al 19 luglio.

L'opera itinerante sarà visibile fino al 3 agosto anche in altri quattro luoghi della città: la Sala Tasso nell'Archivio di Stato di Napoli, la Cappella del Cappuccio nel Complesso di Santa Maria della Pietrasanta, l'Acquedotto Augusteo a Palazzo Peschici-Maresca, e l'Editoriale Scientifica a Palazzo Marigliano. In queste sedi, il film viene proiettato su maxischermi o è fruibile attraverso i marker presenti negli spazi, oppure su spille e cartoline distribuite ai visitatori.

La mostra sarà accessibile nei seguenti giorni e orari:

Sala Tasso nell'Archivio di Stato di Napoli: Piazzetta del Grande Archivio, 5. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 18:00, sabato dalle 10:30 alle 13:00 (chiuso la domenica).

Cappella del Cappuccio nel Complesso di Santa Maria della Pietrasanta: Piazzetta Pietrasanta, 15. Orari: dal martedì al sabato dalle 10:30 alle 18:00, domenica dalle 16:00 alle 19:00 (chiuso il lunedì).

Acquedotto Augusteo a Palazzo Peschici-Maresca: Via Arena alla Sanità, 5. Orari: sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30.

Editoriale Scientifica a Palazzo Marigliano: Via San Biagio dei Librai, 5. Orari: i mercoledì di luglio (3, 10, 17, 24, 31) dalle 14:30 alle 17:00.

Il film "Ramondino’s Apologue", co-prodotto dal Museo Madre di Napoli nel 2020 e vincitore del bando Cinema della Regione Campania, rappresenta il secondo capitolo della trilogia crossmediale "Naples Three of Three" di Matilde De Feo. Questo progetto, concepito per la collezione permanente del Museo Madre, mira a raccontare la città metropolitana di Napoli. Il video mono-canale, dedicato alla scrittrice scomparsa nel 2008, è stato ideato da Matilde De Feo e scritto con Marina Dammacco. I disegni sono di Resli Tale e l'animazione di Nicholas Bertini.

Mario Martone narra il film con una voce documentaria che racconta in modo intimo e coinvolgente la figura dell’amica e collega, mentre le musiche originali di Ferruccio Spinetti accompagnano le immagini. Il produttore esecutivo del progetto è Giuseppe Beneduce. Il film è un esempio di "extended reality", combinando i concetti di "ubiquitous computing" e "pervasive computing" attraverso la "wearable technology". I contenuti multimediali non sono solo visibili sugli schermi, ma anche presenti su speciali marker o nascosti su superfici di oggetti e dispositivi indossabili, visibili tramite l'app di realtà aumentata sviluppata con il CNR di Pisa: Naples 3x3. "Il film è stato concepito già in fase drammaturgica per essere visto sui device - spiega De Feo - La ricerca è su come un film, un contenuto multimediale esploda dallo schermo e possa essere nascosto nello spazio e diventare una superficie".

Quattro marker colorati rappresentano i quattro nuclei concettuali e cromatici del film: Giallo/Maternità, Azzurro/Mare, Arancione/Utopia politica, isola, Multicolor/La casa. Lo spettatore può interagire con l’opera, riassemblando il film in modo personale e itinerante, richiamando il gioco combinatorio e l'associazione libera dadaista ispirata anche a "Dadapolis", testo storico su Napoli scritto dalla Ramondino in forma di caleidoscopio napoletano, collage e ready-made letterario, in "coriandoli della città".