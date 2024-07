Raiz annuncia il tour estivo di “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte”: tappa anche a Pomigliano

RAIZ annuncia le date estive di presentazione di “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte”, il suo omaggio alla musica e alla poetica di Sergio Bruni, uscito a febbraio 2023 e portato con successo nei più importanti teatri italiani.

Il 2024 è stato inaugurato da Raiz con la pubblicazione di “Rosa”, un brano inedito dell’artista napoletano scritto per la quarta stagione di "MARE FUORI", la popolare serie televisiva trasmessa con nuovi episodi da febbraio su Rai 2 e Raiplay. In questa occasione Raiz, che sullo schermo impersona l’iconico boss Salvatore Ricci, si esprime attraverso il personaggio stesso, dedicando a sua figlia Rosa versi in cui racconta di un sogno in cui insieme cambiano il loro destino, lasciandosi alle spalle la malavita. Un sogno che dura lo spazio di una notte.

“Rosa” e la rilettura di “Fa Ammore cu’ mme” degli Almamegretta (sempre all’interno dell’ultima stagione di Mare Fuori) arrivano dopo un 2023 di grandi successi: il disco “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte”, il tour, la Terza Targa Tenco con gli Almamegretta, con “Senghe” votato come Miglior Album in dialetto, e le apparizioni sul grande schermo, tra cui un cameo nell'ultimo film di Sidney Sibilia, "Mixed By Erry", e in televisione nel ruolo di Don Salvatore Ricci in "Mare Fuori", per cui Raiz, firma anche diversi brani della colonna sonora.

"SI LL’AMMORE È ‘OCCUNTRARIO D’’A MORTE” – IL DISCO

Dopo oltre 30 anni come voce degli Almamegretta, con la pubblicazione di "Si ll’ammore è ‘occuntrario d’’a morte”, Raiz rende un tributo intimo e rispettoso a Sergio Bruni, uno dei cantanti partenopei più popolari del secolo?scorso e che più lo ha influenzato nel corso della sua carriera.

Un lavoro appassionato, tra narrazione e suono, che ripropone dieci brani di Bruni, ricordato spesso come “A voce ‘e Napule” per aver saputo rappresentare con le sue canzoni tutti gli abitanti della città, dai ceti più agiati a quelli più popolari.

Sergio Bruni, nome d’arte di Guglielmo Chianese, partecipò 12 volte al Festival di Napoli ottenendo due successi con i brani “Marechiaro marechiaro” e “Bella” e debuttò nel 1960 al Festival di Sanremo insieme a Joe Sentieri con “È mezzanotte” e a Giorgio Consolini con “Il mare”, classificandosi rispettivamente al 5° e al 6° posto.

Fondamentale fu poi l’incontro con il poeta Salvatore Palomba, dal cui sodalizio nacquero alcune delle canzoni più famose della sua discografia tra cui “Carmela” del 1976 e l’album “Una voce una città” del 1980 in cui Sergio Bruni musicò il testo di Eduardo De Filippo “È asciuto pazzo 'o patrone”.

I CONCERTI:

05/07 Pisa – Pisa Folk

20/07 Pomigliano d'Arco (NA) - Parco Pubblico Giovanni Paolo II

18/08 Metaponto – Castello di Torremare

28/08 Varazze (SV) – Musica nel borgo

05/09 Bosco di S. Giovanni a Piro (SA) – Equinozio d’autunno

06/09 San Gemini (TR) – Piazza San Francesco

RAIZ dal vivo sarà accompagnato dai RADICANTO, presenti anche nell’album: Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe ai liuti, Francesco De Palma alle percussioni, Giovanni Chiapparino alla fisarmonica e Giorgio Vendola al contrabbasso.