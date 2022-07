Raid epico da Napoli a Torre Orsaia in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli

Sabato 16 e domenica 17 luglio 2022: 31° Raid Epico Napoli-Golfo di Policastro: "non competitivo: l’importante non è vincere, non è partecipare, l’importante è ……sopravvivere!"

Difficoltà *****(*) (più che estremo) solo per “Eroi” ed “Eroine”, l’opzione (*) “sesta star” è relativa al percorso che passa per Vallo Della Lucania

La guida del Raid é: Antonio Daniele (il veterano) cell: 3337188318 che potete chiamare per qualsiasi informazione vi sia necessaria

– per coloro che parteciperanno è importante indossare il casco, avere inoltre: la bici in perfetto stato, le luci sulla bici, camera d’aria di scorta, kit riparazione e portare K-way;

– Anche quest’anno vi sarà una sezione del Raid riservata a biciclette “vintage” denominata “Epica 2022”;

– La partecipazione è libera aperta sia ai soci FIAB che ai non soci (i quali ultimi non sono coperti da alcuna assicurazione); NOTA: solo i soci FIAB possono usufruire delle agevolazioni economiche per il pernottamento, cena e prima colazione illustrate in seguito;

IMPORTANTE>>: Occorre confermare, per necessità di intercomunicazioni, via sms o WhatsApp la propria partecipazione alla guida entro le ore 18,00 di mercoledi 13 Luglio e se prima meglio! (su WhatsApp formeremo una chat dedicata allo scambio di informazioni tra i partecipanti)



PROGRAMMA

Ricorre quest’anno il 31° anniversario del Raid ciclistico Napoli – Golfo di Policastro che vede ciclisti e cicliste “del sabato e della domenica”, rigorosamente “umani”, percorrere un tratto della Ciclopista Sud Eurovelo 7 che un giorno diverrà parte integrante della grande Bicistrada ciclabile italiana, la Ciclopista del Sole, che dal Brennero giungerà fino all’ estrema punta sud della Sicilia: in poche parole….



Partenza all’alba e arrivo al tramonto

circa 200 chilometri in bici in un sol giorno

Dislivello totale (variante 2) c.a. 1989 m

Raduno per la partenza: Napoli piazza Garibaldi (hotel Terminus) ore 5.45 di sabato 16 Luglio

Partenza inesorabile: ore 6,00 precise



maggiori dettagli sul sito al LINK: https://www.cicloverdi.it/sabato-16-e-domenica-17-luglio.../

Attenzione:

Quest’anno il percorso si svolgerà con due varianti che hanno inizio dal km 100 (Agropoli) delle quali la 1) è la più difficoltosa, in ogni caso vi sarà una guida che conosce il percorso sia per l’una che per l’altra via e la scelta del percorso avverrà ad Agropoli:

Percorso Comune:>> da Napoli ad Agropoli: Il percorso si svolge prevalentemente sul tratto costiero campano: si attraversano nella prima mattina, con il fresco e poco traffico, le caotiche (ma non di sabato mattina) e interessanti città dell’hinterland napoletano, Portici – Torre del Greco – Torre Annunziata, si superano gli scavi di Pompei e il fiume Sarno e si decolla verso il passo di Cava de’ Tirreni (200 m. slm) – percorrendo quella che una volta era la “carretera” di collegamento tra l’agro Nocerino-Sarnese e il golfo di Salerno (Route 18); superato il passo inizia una bella e veloce discesa che ci conduce sul lungomare di Salerno (chilometro 50 – ore 8,30 c.a.- sosta bar 1); da Salerno inizia il lungo (e faticoso) tratto pianeggiante che, attraversando macchia e pineta costiera, supera la piana del fiume Sele, i templi di Paestum e giunge ad Agropoli (chilometro 100, ore 11,00 c.a. – sosta bar 2);

Nota importante: Ad Agropoli si possono unire o partire in anticipo i ciclisti che vogliono provare il brivido del Raid ma non vogliono fare tutti i 200 chilometri e che avranno raggiunto la cittadina in treno per fare i “pochi” rimanenti 105 km.

da Agropoli il percorso si divide lungo

la Variante 2) la via del mare >> 5 ***** (estremo)

la Variante 1) la via dei monti >>6 ******(più che estremo)

di seguito i percorsi nel dettaglio:

Variante 2: km 105 – (dislivello m. 1450)- da Agropoli lungo il vecchio percorso classico della via del mare;

– link con dettagli dell’intero: percorso comune + Variante 2 alla via del mare”clicca >>>>qui

https://www.komoot.it/tour/417945354?ref=atd

Descrizione Variante 2 del mare: da Agropoli (ore 11,15 circa) inizia a scorre il bel paesaggio del Parco Nazionale del Cilento e, dopo 25 chilometri di saliscendi non eccessivamente impegnativi, si giunge a S. Marco di Castellabate (chilometro 125 ore 12,30 c.a. – sosta fontanella e ristoro e frutta e verdura); da qui si percorre la strada costiera con tratti di saliscendi a volte anche duri e assolati e, attraversando gli ameni paesini di pescatori di Acciaroli e Pioppi (chilometro 140, ore 13,45 c.a. – sosta fontanella), si giunge a Marina di Ascea, l’antica Velia, (chilometro 155, ore 14,30 c.a. sosta bar facoltativa); si inizia qui una dura salita di 4,5 chilometri che conduce dal mare ai 240 metri di altitudine del tranquillo paesino di Ascea – (bello per chi riuscirà a vederlo oltre il sudore misto a lacrime che gli impregnano gli occhi alla sommità della salita, sosta bar per boubazza! 3); premio della fatica: una lunga e rinfrescante discesa interrotta al termine da una salita breve e…maledetta (il muro del pianto!) che non è disdicevole percorrere anche a piedi;

si giunge adesso lungo un bel percorso in saliscendi a Pisciotta e da qui scendendo verso il mare si è attratti dalla visione mitica del Capo Palinuro (chilometro 177, ore 16,00 c.a. – possibile sosta bar); da Palinuro si percorre la strada fino all’incrocio nei pressi della foce del fiume Mingardo (attenzione alla deviazione) da dove si devia a sinistra in direzione Sapri verso l’interno e costeggiando il fiume, dopo 5 chilometri, si possono ammirare le gole del Diavolo nei pressi del paesino di S. Severino di Centola; dopo le gole si prosegue in salita (decisa ma non impressionante) e in compagnia dei maestosi ulivi cilentani verso i paesini dell’entroterra, ricchi di reminiscenze bizantine, di Poderia e di Celle di Bulgheria insediati nelle verdeggianti falde del Monte Bulgheria, (la stanchezza ormai si fa sentire ma la meta vicina darà la carica finale); superata Celle di Bulgheria (chilometro 190, ore 17,00 circa) ci si rifocilla presso la fonte di acqua rigenerante e terapeutica immersa nel verde della campagna (ce n’è bisogno!); superato un bivio ci dirigiamo verso il paesino di Roccagloriosa e da qui si punta in dolce discesa verso Torre Orsaia (Km 190) la nostra meta

Descrizione Variante 1 dei monti: km 90 – (dislivello della sola Variante 1600 metri ) – Agropoli, Rutino, Torchiara, Omignano Scalo, Vallo Scalo, Vallo della Lucania, Cuccaro Vetere, Montano Antilia, Laurito, Alfano, Castel Ruggiero, Torre Orsaia;

link con dettagli della variante 1 da Agropoli a Torre Orsaia clicca >> qui :

https://www.openrunner.com/r/3829465

Notizie utili:

IMPORTANTE Il Raid è una cicloescursione estrema riservata a chi ha già esperienza su lunghe percorrenze e notevoli dislivelli. Ciascuno lo percorre con il suo passo (compresa la guida); non vi è un apripista nè un chiudipista, ognuno per se (anche se la guida rimane in contatto per eventuali necessità o consigli); per cui chi non conosce il percorso è raccomandabile che segua il passo della guida (nè veloce nè lento), chi invece se la sente di andare avanti lo può fare.

Rientro nella stessa giornata: chi non volesse pernottare e cenare può proseguire da Torre Orsaia in direzione Policastro Bussentino in discesa e pianura per c.a. 9 km e giungere alla stazione ferroviaria da cui partono treni Regionali per Napoli che trasportano bici al seguito ogni ora circa (15.20 – 15,49-16.56 – 17,22 – 18.57 – 19.49 – 20.23 – 20.45) (le bici su Treni Regionali nelle tratte interne della Campania il sabato e festivi viaggiano gratis) per i biglietti leggi dopo;

BAGAGLI: Consiglio importante per bagagli, portare con sé in piccole borsette che si attaccano al manubrio della bici o al tubo sella o portapacchi un minimale ricambio, si consiglia di non usare lo zainetto o di usare in aggiunta alla borsetta da manubrio uno zainetto di minime dimensioni e peso ed eventualmente portapacchi da attaccare a tubo sella; insomma, CARICATE IL CAVALLO E NON IL CAVALIERE!

Il percorso CLASSICO IN VARIANTE 2 è di c.a 200 chilometri e c.a. m. 1.989 di dislivello totale (100 chilometri per chi parte da Agropoli e c.a. m. 1.200 di dislivello) ed è consigliabile affrontarlo con biciclette da strada,, gravel o mountainbike con pneumatici non tassellati, è importante essere in buona forma, che la bicicletta sia in ordine, le località che si attraversano sono le seguenti (a fianco indicazione se c’è treno per eventuali “vie di fuga” sia di ritorno verso Napoli che di andata verso Torre Orsaia o Policastro): Napoli (treno) – Portici (treno) – Torre Annunziata (treno)- Pompei (treno)- Scafati (treno) – Angri (treno) – Cava de’ Tirreni (treno) – Vietri sul Mare (treno) – Salerno (treno) -Paestum (treno) – Agropoli (treno) – S. Marco di Castellabate – Acciaroli – Pioppi – Marina di Ascea (treno) – Ascea – Pisciotta (treno) -Palinuro – Celle di Bulgheria (treno) – Roccagloriosa-Torre Orsaia (treno).

sulla Variante 1 dei monti vi è una sola stazione FS a Vallo Scalo e poi basta

Vie di fuga: il percorso segue pressoché la linea ferroviaria Napoli-Sapri per cui chi non riuscisse nell’intento EPICO di fare tutto il tragitto in bici può utilizzare il treno (cadenza circa oraria) per giungere a destinazione abbreviando il percorso (non ci sarà squalifica!);

Consigli utili: essere soci FIAB Napoli Cicloverdi, portare con sé i numeri di telefono della guida, stampare o salvare in smartphone e portare con sé il presente programma, bici in ordine, scorta di acqua e …SPIRITO D’AVVENTURA

Pernottamento e/o cena (trattamento economico riservato ai soci FIAB)

quest’anno lo storico “Grand Hotel Pension!” “La Lanterna Verde” termina la gestione per cui ci rivolgiamo ad una rinnovata struttura nel centro di Torre Orsaia I GIARDINI) DI BACA‘ che però ha un numero inferiore di camere e tutte con il solo letto matrimoniale non divisibile + una stanza con letto matrimoniale e un letto aggiunto (3 persone) e una stanza con letto matrimoniale e due letti aggiunti (4 persone) per cui chiediamo di raggrupparvi il pià possibile in due per stanza riducendo le richieste di stanza matrimoniale uso singolo che copmunque costa di più . Tutte le stanze sono dotate di bagno con doccia e aria condizionata. Inoltre il ristorante dove faremo la cena è all’interno della struttura e prepara piatti cilentani con prodotti dell’agriturismo (anche per la colazione mattutina). La struttra custodisce le bici.

NOTA: (occorre prenotare in tempo personalmente e direttamente l’Hotel: parola d’ordine “gruppo FIAB CICLOVERDI”)

La struttura è un edificio storico nel centro di Torre Orsaia che fa capo ad un Agriturismo I GIARDINI DI BACÀ dove si può pernottare. Per contatti e prenotazioni chiamare la sig.ra Giovanna Balbi +39 327 307 6501 è consigliabile prenotarsi in tempo almeno 7 giorni prima:



prezzi concordati pernottamento:

– SOCI FIAB, pernottamento e prima colazione

camera doppia matrimoniale a persona € 25,00

camera matrimoniale uso singolo a persona € 35,00

camera matrimoniale + 1 letto aggiunto (3 persone), a persona € 20,00

camera matrimoniale + 2 letti aggiunti (4 persone), a persona € 17,00



– NON SOCI FIAB, pernottamento e prima colazione

camera doppia matrimoniale a persona € 30,00

camera matrimoniale uso singolo a persona € 40,00

camera matrimoniale + 1 letto aggiunto (3 persone), a persona € 27,00

camera matrimoniale + 2 letti aggiunti (4 persone), a persona € 25,00

Cena: alle ore 21.15 di sabato 16 luglio con tutti i partecipanti prenotati ed i loro parenti, amici, sostenitori che li hanno seguiti a c.a. € 20,00 a persona per cena completa antipasto, primo, secondo, contorno (prodotti tipici locali), dolce e bibita. – (PER ESIGENZE ALIMENTARI PARTICOLARI comunicare alla titolare Giovanna Balbi +39 327 307 6501

Ritorno

Per chi non se la sentisse di affrontare il viaggio di ritorno in bicicletta il giorno dopo e vuole farsi un bel bagno a mare verso Acquafredda di Maratea o altre bellissime spiagge della zona, domenica 24 Luglio, vi sono diversi treni da Policastro Bussentino che trasportano bici al seguito del viaggiatore, ecco gli orari (da Sapri partenze 15 minuti prima):

6.07 – 6,49 – 7,38 – 10,19 (cambio a Battipaglia) – 11,37 (cambio a Battipaglia) – 12,26 – 13,04 – 14,07 -15,24 …. (treni poco affollati) e

15,59 – 16,53 – 17,07 – 17,22 – 17,43 – 18,56 – 19,52 – 20,23 – 20,45 …..(treni più affollati)

20,18 – 20.40 – …..(treni meno affollati)

partenza treni dalla stazione di Policastro Bussentino (a c.a. 9 km in discesa e pianura da Torre Orsaia) trasportano tutti le biciclette al seguito e partono 15 minuti prima dalla stazione di Sapri.

Biglietto: Trenitalia sulla tratta intera Napoli-Policastro da € 10,50 acquistabile anche online o alle biglieterie delle stazio (le bici su Treni Regionali nelle tratte interne della Campania il sabato e festivi viaggiano gratis)

è possibile fare i biglietti anche online >>> https://www.trenitalia.com/