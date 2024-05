Raffaella Fico in passerella a Milano per Shon Balaish

Si è tenuto il 22 maggio, presso l'Istituto dei Ciechi in via Vivaio n.7, il Milan Fashion Tour (MFT) 2024. Una sesta edizione che ha illuminato la città di Milano con un'espressione vibrante di moda, arte e inclusione.

L'evento è stato impreziosito dalla presenza di ospiti speciali e madrine d'eccezione, tra cui Raffaella Fico e Moran Atias, figure di spicco che abbracciano con entusiasmo i valori portati avanti dal Milan Fashion Tour.

Il Milan Fashion Tour ha rappresentato un'occasione unica per riunire talentuosi make-up artists, hairstylists e fashion designers provenienti da ogni angolo del mondo, selezionati sulla base della loro eccellenza professionale senza alcuna distinzione di etnia, religione o sesso.

L'evento si propone di promuovere la cooperazione tra i popoli, celebrare l’autenticità di ogni individuo e sostenere persone che troppo spesso sono vittime di discriminazione ed emarginazione, tra i quali gli appartenenti alla comunità LGBTQ+ e le donne private della loro libertà.

Gli ideatori del MFT, Shon Balaish, event planner e modello di fama internazionale, e Sigal Man, produttrice musicale e televisiva, incarnano la visione di un mondo in cui la diversità è un valore e l'inclusione è la norma. Con esperienze ricche e variegate nel mondo della moda, dello spettacolo e della produzione di eventi di lusso, Balaish e Man portano la loro passione contagiosa per la creazione di uno spazio in cui ogni individuo possa sentirsi libero di esprimersi senza alcun timore o pregiudizio.

Quest'anno, il MFT Fashion Show ha visto protagonisti stilisti italiani, che vantano collaborazioni con i più prestigiosi marchi di moda e talentuosi designer emergenti, tutti trasportati dallo stesso desiderio di promuovere l'inclusione e la condivisione sociale attraverso la loro arte.

Il Milan Fashion Tour 2024 ha rappresentato un'occasione imperdibile per celebrare attraverso la moda la diversità, l'autenticità e l'unità nella bellezza.