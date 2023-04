RADUNO TRA STREGHE

QUANDO: DOMENICA 14 MAGGIO 2023

ORARIO: DALLE 18:00 ALLE 21:00

DOVE: NAPOLI PIAZZA AMEDEO



COSTO: €20.00

NUMERO DI PARTECIPANTI: 10

CERCHIO DI DONNE

L'EVENTO SI TERRA' IN PRESENZA RAGGIUNGENDO UN MINIMO DI 10 PARTECIPANTI IN ALTERNATIVA SI POTRA' SEGUIRE ON LINE CON UN LINK DEDICATO

INFO E PRENOTAZIONE NECESSARIA

DALIA 3387981020

E-MAIL ARTORIENT@HOTMAIL.IT