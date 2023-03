Raduno Estivo Notai d'Italia a Capri 2023

Giunge quest’anno alla sua 13° edizione, l’atteso appuntamento con il Raduno Estivo dei Notai d’Italia con il patrocinio del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia e della Città di Capri.

Il Convegno di Capri, nato da un’idea del Notaio Luca Domenici, fondatore, promotore e coordinatore scientifico dell’evento, rappresenta annualmente un punto di ritrovo per i Notai provenienti da tutta Italia e per le Istituzioni Notarili.

Il Convegno è un evento che coniuga l’aggiornamento professionale grazie alla presenza di illustri relatori con momenti conviviali in una cornice unica al mondo.

Sin dalla sua prima edizione l’evento si è sempre contraddistinto per il valore scientifico del programma e la qualità indiscussa dei relatori invitati tra: Notai, Professori ed Avvocati.

Negli anni il Raduno ha sempre avuto il piacere di ospitare i Presidenti delle massime cariche Istituzionali, Consiglio Nazionale del Notariato, Cassa Nazionale del Notariato, Fondazione Italiana del Notariato, Notartel, i quali hanno immancabilmente contribuito a rendere questo appuntamento prestigioso ed imperdibile.

I Notai che hanno preso parte alle precedenti edizioni del Raduno a Capri attendono con entusiasmo questo appuntamento, che è in grado di regalare un’esperienza unica nel suo genere.

Quest’anno il tema trattato coinvolgerà la figura del Notaio a 360° gradi: tra passato, presente e futuro. Gli argomenti che verranno affrontati spaziano: dalla Novella in Materia di Volontaria Giurisdizione con la quale viene attribuito al Notaio rogante la legittimazione a rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale.

Dalle novità in materia del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, alla possibile riforma degli accordi di separazione e divorzio con l’intervento del Notaio quale artefice diretto di tutte le relative fasi, alla lettura evolutiva degli articoli 56 e 57 della Legge Notarile nelle locked in

syndromes. Infine, verrà affrontato il tema del Notaio tra il “Metaverso, blockchain e bitcoin”.

Quest’anno, inoltre, sarà con grande onore che si potrà assistere ad una sorta di Tavola Rotonda tra il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, il Presidente della Fondazione Italiana del Notariato e il Presidente Notartel, nonché si potranno ascoltare le relazioni degli ultimi Past President del Consiglio Nazionale del Notariato.

La compresenza autorevole delle persone coinvolte sopra citate, prima volta in assoluto che si realizza in un Convegno Notarile, rende ancora più prestigioso il Raduno Estivo dei Notai d’Italia.



Segreteria Organizzativa:

