Radio Italia Live - Il Concerto a Napoli: tanti artisti per un grande evento gratuito al Plebiscito

Radio Italia Live - Il Concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, alla sua 16ma edizione, arriva per la prima volta a Napoli. Appuntamento in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno alle ore 20.40.

Presenting Partner è isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, a conferma della solida partnership che da anni vede il Gruppo al fianco di Radio Italia e della grande musica italiana. Insieme a Radio Italia il Comune di Napoli è co-organizzatore dell’evento, nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica - Live Festival 2024”.

Gli artisti

Protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Alessandra Amoroso, Annalisa (in foto n.d.r.), Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai.

La conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il backstage e il vip ring isybank. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Radio Italia Live - Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Radio Italia Live - Il Concerto sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

L'evento sarà, come sempre, 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Instagram, TikTok e X con l’hashtag ufficiale #rilive. In particolare, cercando RILIVE su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa con contenuti interessanti ed esclusivi. A partire dal 26 giugno, infatti, sarà disponibile la sezione "#RILIVE" all'interno dello spazio New Music.

Radio Italia Live - Il Concerto, nell’ambito del progetto "Napoli Città della Musica – Live Festival 2024" sostiene Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

Come accreditarsi per assistere allo spettacolo

L’accesso in Piazza del Plebiscito avverrà come segue: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it a partire dalle ore 12 di venerdì 21 giugno, cliccare nella sezione dedicata “Richiesta accrediti” e seguire le istruzioni. Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti.

Le dichiarazioni in conferenza stampa

"Ospitare per la prima volta il concerto evento di Radio Italia a Napoli, in una Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere migliaia di spettatori entusiasti, rappresenta una grande novità. Un appuntamento - ha detto Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli - che ci riempie di orgoglio, poiché conferma il ruolo sempre più centrale che Napoli riveste nell'ambito degli eventi di portata nazionale e internazionale. Il Comune è parte attiva nell'organizzazione di questo evento che si inserisce nel programma "Napoli Città della Musica – Live Festival 2024", consolidando l’immagine della nostra città come meta privilegiata per iniziative culturali di grande portata".

"Sono davvero contento di avere gli amici di Radio Italia a Napoli perché - ha spiegato Ferdinando Tozzi, Consigliere del Sindaco su Musica e Audiovisivo - la loro presenza è anche un riconoscimento per Napoli che si conferma sempre di più una Music City centrale nei circuiti nazionali ed internazionali con una scena musicale viva e una sempre maggiore attenzione alla sua industry ed alle sue professionalità. Sono anche molto soddisfatto che Radio Italia abbia voluto aderire al progetto "Napoli Città della Musica – Live Festival 2024" con la propria vicinanza all'ospedale Santobono perché musica è business ma anche attenzione ai luoghi del disagio".

“La seconda data del Radio Italia Live - Il Concerto quest’anno si terrà, per la prima volta, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sono felice - ha detto Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia - che questa piazza, luogo storico di eventi musicali, e il calore del pubblico partenopeo, potranno condividere con noi e tutti gli artisti partecipanti una grande serata di musica dal vivo. Anche in Piazza del Plebiscito sarà presente la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori che avrà riarrangiato tutti i brani che verranno eseguiti. Ringrazio il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e tutte le persone con le quali abbiamo iniziato a collaborare e collaboreremo per il miglior svolgimento di questo nostro evento”.

“Sono molto contento che Radio Italia Live - Il Concerto sia arrivato a Napoli - ha dichiarato Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia - perchè significa che l’evento è diventato un appuntamento sempre più atteso in tutta Italia. Per noi sarà la prima volta in questa città e non vediamo l’ora. L’edizione appena trascorsa di Milano è andata benissimo ottenendo una total audience, certificata da GroupM, di 9,6 milioni di contatti netti e una grandissima interazione social, amplificata anche dalla collaborazione con TikTok Italia. Tutto quello che avete visto sul palco di Piazza Duomo e quello che vedrete in Piazza del Plebiscito non sarebbe possibile senza i tanti amici partner che hanno deciso di sostenerci con attività dedicate. Un grazie particolare a Rai Pubblicità e a tutta la struttura di Radio Italia che da mesi lavora alla realizzazione del concerto. Siamo pronti per accogliere tutto il pubblico di Napoli e farlo divertire sulle note della più bella musica italiana”.

“Dopo il grande successo di pubblico del concerto milanese, sosteniamo il concerto di Radio Italia in Piazza Plebiscito, dove - ha detto Antonio Valitutti, Amministratore Delegato Isybank - avremo il piacere di accogliere anche 15 fortunati clienti di isybank e di Intesa Sanpaolo insieme ai loro accompagnatori, che grazie ai concorsi isyReward e Reward avranno l’accesso al ring sottopalco e vivranno un’indimenticabile esperienza VIP. La collaborazione con Radio Italia è coerente con il nostro obiettivo di mettere i giovani al centro, interpretandone interessi e linguaggi e creando per loro valore sostenibile. Siamo una banca digitale semplice e all’avanguardia, con un’offerta di prodotti tra le più ampie e innovative. Ogni giorno ci scelgono centinaia di nuovi clienti, che apprezzano la completezza, la velocità e la convenienza dei nostri servizi, con l’affidabilità garantita dall’appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo”.