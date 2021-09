Domenica 26 settembre 2021, il Parco Sommerso di Gaiola aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) 2021 il più partecipato degli eventi culturali in Europa, giunto ormai alla trentesima edizione, cui aderiscono tutti i maggiori musei e luoghi della cultura sparsi lungo lo stivale.



Il tema di quest’anno, “Patrimonio culturale: Tutti inclusi” invita a riflettere sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini di ogni fascia d’età e provenienza, con speciale riguardo alle minoranze locali, per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale comune e la partecipazione attiva nella sua tutela.



Nel pieno rispetto del tema della GEP 2021, il Parco Sommerso di Gaiola ha deciso di organizzare un evento straordinario in collaborazione con la Cooperativa Sociale Casba, cooperativa di mediatori linguistico-culturali, promotrice del progetto Migrantour Napoli che propone passeggiate interculturali per la città di Napoli condotte da cittadini dal mondo.



L’evento dal titolo “Racconti al tramonto – passeggiata interculturale al Parco Sommerso di Gaiola” si terrà nella giornata di domenica 26 settembre e prevede una piacevole passeggiata lungo Discesa Gaiola fino all’AMP Parco Sommerso della Gaiola.



Passo dopo passo, i partecipanti, accompagnati dagli archeologi e naturalisti del Parco e dai narratori interculturali di origine straniera di Migrantour Napoli, avranno modo di immergersi nella storia e nella natura della collina di Posillipo seguendo le narrazioni, memorie e racconti a più voci alla scoperta dell’inestimabile patrimonio culturale e naturalistico della città letto attraverso gli occhi dei suoi cittadini dal mondo. Un percorso fatto di luoghi stratificati, di storie di ieri e di oggi che si intrecciano con racconti personali e collettivi.



La passeggiata si concluderà al Parco Sommerso di Gaiola con le immersioni sonore del duo oud e percussioni di Matteo Martignetti e Samuele Motta offerto da MB Luxury Events, per un viaggio in musica nel mediterraneo tra compositori iraqeni, greci, italiani e francesi, intervallati da brevi reading dell'attrice Serena Improta.



La partecipazione è gratuita. E' necessaria la prenotazione online.



Per maggiori informazioni e prenotazione online: https://www.gaiola.org/gep

