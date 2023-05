Racconti per Ricominciare: torna il “green festival diffuso" in 14 siti monumentali della Campania

Quarto anno di programmazione per “Racconti per Ricominciare”, il “green festival diffuso” diretto da Claudio Di Palma, ideato e organizzato da Vesuvioteatro. Una nuova edizione, in scena dal 18 maggio al 4 giugno, che si avvale della consulenza artistica di Giulio Baffi e che ambienta i suoi originali percorsi di teatro in 14 siti scelti tra i più affascinanti esemplari del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania.

Spettacoli dal vivo costruiti, seguendo una formula ormai consolidata, per unire alla meraviglia di tante architetture storiche e naturalistiche la straordinaria forza evocativa del teatro e della letteratura.

Tra i luoghi che si confermano sede del Festival - da quest’anno riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania oltre che da numerosi Enti ed Istituzioni pubbliche - si evidenziano le settecentesche Ville Vesuviane che insistono sul Miglio d’Oro, tra Villa Campolieto ed il Parco sul mare di Villa Favorita a Ercolano, Villa delle Ginestre a Torre del Greco, Villa Bruno a San Giorgio a Cremano fino all'Orto Botanico ed alla Sala Cinese della Reggia di Portici. Agli altri spazi, già attivi nelle passate edizioni, come il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Villa Fernandes a Portici, Villa Fiorentino a Sorrento, il Mulino Pacifico a Benevento, il Rione Terra di Pozzuoli, Palazzo Vespoli a Massa Lubrense, si aggiungono, per la prima volta, il Chiostro della SS. Trinità di Vico Equense ed il Belvedere Reale di San Leucio a Caserta.

“Antica credenza vuole – sottolinea Claudio Di Palma - che esista solo ciò che si può nominare. Di conseguenza si può affermare che ogni cosa, quando è detta, ha già ragione di esistere. Questo il potere addirittura magico delle parole. I nostri Racconti moltiplicano questa virtù allocandola nella suggestione dei luoghi in cui si inverano. I nostri Racconti diventano costruzioni verbali sofisticate e gioiose in cerca di sintonie, risonanze, entusiasmi e turbamenti da leggere negli occhi e nell'animo del pubblico”.

Più di 50 attori impegnati nel restituire al pubblico testi di Alberto Moravia e Italo Calvino, focus su scritture straniere (grazie alla collaborazione con il Goethe-Institut di Napoli e con le sedi di Roma del Forum Austriaco di Cultura, dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e della Delegazione del Québec) ma anche significativi frammenti tratti dalla produzione drammaturgica di ispirazione napoletana, tra grandi classici di Eduardo De Filippo, Antonio Petito, Giambattista Basile e Roberto Bracco fino alle scritture contemporanee di Franco Autiero, Fortunato Calvino e Francesco Piccolo.

Le regie di Nadia Baldi, Alessandra Borgia, Fortunato Calvino, Antimo Casertano, Manuel Di Martino, Claudio Di Palma, Michelangelo Fetto, Mario Gelardi, Pako Ioffredo, Luciano Melchionna, Giovanni Meola, Luigi Russo, Eduardo Tartaglia, creano un'esperienza teatrale immersiva ed ecosostenibile utilizzando esclusivamente scenografie naturali ed architettoniche nei vari percorsi messi in scena prima del tramonto.

Info: tel. 081 251 4145 / 338 406 5894, info@vesuvioteatro.org, www.vesuvioteatro.org

IN FOTO: Racconti per ricominciare - Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa