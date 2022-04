La raccolta fondi a Napoli: 12 passi per partire

Una lezione aperta a tutti per imparare a fare la raccolta fondi che funziona a Napoli e nel sud Italia.

In diretta dalla città partenopea con Diana De Martino responsabile Fundraising e Comunicazione presso il Commissariato Generale di Terra Santa Sud Italia.

La tappa di Napoli sarà martedì 12 aprile dalle ore 10.00, una lezione gratuita e online sui 12 passi per iniziare a fare raccolta fondi.



Un tour guidato dall’esperienza di Valerio Melandri - direttore del ventennale Master in Fundraising dell’Università di Bologna – di volta in volta accompagnato da un’eccellenza del territorio: un fundraiser che “ce l’ha fatta” a raccogliere fondi con la sua organizzazione nella sua città.

La tappa dedicata a Napoli e alla Campania ospiterà Diana De Martino, responsabile Fundraising e Comunicazione presso il Commissariato Generale di Terra Santa Sud Italia con la quale ci si confronterà sulle sfumature del fare raccolta fondi nella città di Napoli e nel territori meridionali.

Condividerà la sua esperienza di fundraiser nella sua organizzazione, i progressi della loro raccolta fondi, le difficoltà affrontate e le opportunità di crescita che il fundraising ha offerto alla propria nonprofit.

Un webinar per capire insieme come fare un fundraising che funziona bene al sud, gli strumenti giusti da usare e le strategie da implementare per trovare i donatori della nostra causa.



Insieme per oltre due ore per creare la personale ricetta per una strategia di raccolta fondi che funzioni per il proprio territorio e i suoi donatori.



Sarà un tour aperto a tutti per incontrare più persone possibili, volontari, presidenti, fundraiser, responsabili di comunicazione e tutti coloro che il nonprofit lo vivono ogni giorno.



L'appuntamento è per martedì 12 aprile ore 10 - 12.30 in diretta sulla piattaforma Zoom.

L’iniziativa è per tutti, iscriviti qui: https://rebrand.ly/Iscriviti_gratis_al_TOUR e scegli l'appuntamento del 12 aprile in diretta da Napoli.