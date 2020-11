Quello che le donne non dicono: diretta web in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

Quella che andrà in onda mercoledì 25 novembre, con inizio alle ore 21:00, sarà una puntata speciale del format web televisivo “I Giovani e la Quarantena” in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ben 2 ore di diretta Facebook in collaborazione con l’Associazione Pro.Te.Gi (Professionisti per il Territorio e i Giovani) per discutere di “quello che le donne non dicono” quando si rinchiudono nel silenzio della propria intimità subendo offese, angherie, violenze fino a giungere, in tantissimi casi, al sacrificio della propria vita.

“E’ necessario discuterne – sostengono i ragazzi dell’Associazione I Giovani e la Quarantena - per alimentare un sentire comune che punti all’educazione del singolo, al rispetto nei confronti delle donne che sono mamme, moglie, figlie e sorelle.

L’incontro, che sarà condotto e moderato da Amleto De Vito, consigliere municipale dell’VIII Municipalità del Comune di Napoli, vedrà un parterre ricchissimo di ospiti tutte in quote rosa, ovviamente.

Luisa De Capola (scrittrice), Olimpia Penza (musicista), Roberta Formicola (avvocato), Federica Fortino (vice sindaco di Nocera), Chiara Galardo (Consulta Pari Opportunità), Angela Raccioppoli (Membro della Pastorale Giovanile Campana), Palma Menna (psicologa e psicoterapeuta), Chiara (dell’Associazione Pro Loco Soul Express).

La diretta FB sarà trasmessa mercoledì 25 Novembre, con inizio alle ore 21:00, sulla pagina FB “I giovani e la quarantena” e AssoPeople Comunity.