QuattroZampeInFiera torna a Napoli. Biglietti a prezzi scontati del 55% con ShopToday

Sabato 19 e domenica 20 settembre ritorna in totale sicurezza e nella nuova veste outdoor la più importante fiera dedicata a cani e gatti per imparare a conoscerli e ad amarli.

QuattroZampeInFiera è l’unica manifestazione di settore alla quale sono ammessi cani, gatti...e padroni! e che focalizza l’attenzione su una tematica specifica, utile a informare e a migliorare il rapporto uomo-animale domestico.

Alla Mostra d’Oltremare tutti all’aperto con i propri amici a quattro zampe per un divertimento assicurato e in totale sicurezza in cui espositori e visitatori potranno trascorrere 2 giornate di informazione, formazione e divertimento.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno incontrare le aziende per scoprire le novità di mercato, testare e acquistare prodotti e servizi.

Nella splendida e rigogliosa cornice partenopea della Mostra, saranno numerosissime le attività sportive, le sfilate e i giochi da provare col proprio cane per trascorrere una giornata di puro divertimento.

Un dj set intratterrà i visitatori e li accompagnerà nei vari momenti. Numerose le iniziative che coinvolgeranno il pubblico, dalla gara degli incontri di razza, all’happy hour da vivere con gli amici, alle sfilate col proprio cane.

Sarà possibile anche pranzare “open air” nell’area picnic con i propri congiunti per rilassarsi nella splendida struttura della Mostra.

Come da regolamento, basterà registrarsi su www.quattrozampeinfiera.it e presentarsi con mascherina rispettando il distanziamento sociale.

Per tutti i lettori di NapoliToday una promozione speciale: biglietti scontati del 55% su ShopToday

