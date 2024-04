Le Quattro Stagioni di Vivaldi a San Domenico Maggiore

Opera e Lirica ritorna a Napoli dopo il successo del concerto dello scorso anno, ed è lieta di invitarvi ad assistere ad un nuovo concerto de "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi, presso uno dei più incredibili siti a Napoli, la meravigliosa basilica di San Domenico Maggiore.

Abbandonatevi alle straordinarie melodie barocche che vi trasporteranno in un viaggio attraverso le stagioni, dal risveglio della natura della primavera all’atmosfera fredda e gelida dell’inverno, passando per il calore e l’esplosività dell’estate, e per le scene di banchetto e di caccia dell’autunno. Vivaldi è riuscito a catturare l’essenza di ciascuna stagione attraverso la musica, teatralizzandola, utilizzando ritmi vivaci, melodie suggestive e dinamiche contrastanti.

La sua opera più celebre e rivoluzionaria, la rappresentazione più famosa della musica barocca italiana, verrà eseguita dall’ensemble di Opera e Lirica, composto da quintetto d’archi e clavicembalo e guidato dal primo violino Elvin Dhimitri. Il violinista, dalla maturata esperienza in campo nazionale ed internazionale, porterà la sua nota passionale nell'interpretazione nella magnifica atmosfera della Basilica di San Domenico Maggiore, bellissimo tesoro nel cuore del centro antico di Napoli.

La basilica di San Domenico Maggiore, voluta nel 1283 da Carlo II d’Angiò, fu eretta inglobando la precedente chiesa benedettina di San Michele Arcangelo a Morfisa. Passata nei secoli attraverso significative trasformazioni la basilica, con l’attiguo complesso conventuale, costituisce uno dei più rilevanti tesori del centro antico di Napoli. Le mura della basilica e del convento serbano la memoria di personaggi illustri: dai filosofi come san Tommaso d’Aquino, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, ad artisti quali Tino di Camaino, Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Andrea Vaccaro, Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Francesco Solimena, Cosimo Fanzago e molti altri.

ARTISTI

Primo violino: Elvin Dhimitri

Quartetto d’archi Opera e Lirica

Clavicembalo



Elvin Dhimitri, primo violino di Opera e Lirica, è stato riconosciuto come artista che riesce a fondere un’energia appassionata e un’intensa capacità comunicativa. Nel 1992 ha ricevuto l’incarico di primo violino della Bilkent Youth International Symphony Orchestra. Si è esibito all’interno dell’Orchestra Sinfonica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, la Nuova Orchestra Sinfonica Scarlatti di Napoli e la Filarmonica Toscanini di Parma, tra le altre. Nel 1997 è stato nominato primo violino dell’Orchestra Filarmonica di Roma e, a partire dallo stesso anno, è un membro dell’Orchestra Sinfonica di Roma e del Lazio.



INFO UTILI:

- Biglietti www.opera-lirica.com

- Info info@operaelirica.com

- Non è richiesto un dress code.

Inizio concerto ore 20:00. Fine ore 21:30.

Indirizzo: Piazza San Domenico Maggiore, 8A, 80134 Napoli (Na), accesso per persone diversamente abili da Vico San Domenico Maggiore 18.

Come arrivare: Linea metro L1, stazione Università; Linea metro L1, stazione Dante; linea 2 stazione Montesanto.