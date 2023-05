Le Quattro Stagioni di Vivaldi a Napoli: Primo violino, Elvin Dhimitri

Vivi la potenza evocativa ed emozionante delle "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi nel magnifico Complesso Monumentale Donnaregina. L’opera più celebre e rivoluzionaria di Vivaldi, l’esempio più alto di musica barocca italiana, eseguita dall'ensemble di Opera e Lirica, con quintetto d’archi e clavicembalo. Primo violino: Elvin Dhimitri.

15 settembre UNICA DATA Inizio concerto ore 20:30. Fine ore 22:00.



Primo violino: Elvin Dhimitri

Quartetto d’archi Opera e Lirica

Clavicembalo



Elvin Dhimitri, primo violino di Opera e Lirica, è stato riconosciuto come artista che riesce a fondere un’energia appassionata e un’intensa capacità comunicativa. Nel 1992 ha ricevuto l’incarico di primo violino della Bilkent Youth International Symphony Orchestra. Si è esibito all’interno dell’Orchestra Sinfonica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, la Nuova Orchestra Sinfonica Scarlatti di Napoli e la Filarmonica Toscanini di Parma, tra le altre. Nel 1997 è stato nominato primo violino dell’Orchestra Filarmonica di Roma e, a partire dallo stesso anno, è un membro dell’Orchestra Sinfonica di Roma e del Lazio.



PROGRAMMA

Concerto F XI No.4 in A Major

Allegro non molto / Largo / Allegro



1: Concerto N.1 in Mi Maggiore, RV 269, "PRIMAVERA"

Allegro / Largo / Allegro

2: Concerto N.2 in Sol Minore, RV 315, "ESTATE"

Allegro non molto - Allegro / Adagio – Presto – Adagio / Presto

3: Concerto N.3 in Fa Maggiore, RV 293, "AUTUNNO"

Allegro / Adagio molto / Allegro

4: Concerto N.4 in Fa Minore, RV 297, "INVERNO"

Allegro non molto / Largo / Allegro



INFO UTILI:

- Biglietti www.opera-lirica.com

- Info info@operaelirica.com

- Non è richiesto un dress code.

- Per assistere al concerto non è obbligatorio indossare la mascherina.