Giro dei quattro laghi dei Campi Flegrei in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

I Cicloverdi Fiab Napoli organizzano, il 3 dicembre, il giro dei quattro laghi dei Campi Flegrei in bici.

DETTAGLI:

Guida: Romualdo Bulfoni 334 6798782

Percorso di circa 40/45 km quasi tutto pianeggiante

Adatto a tutti i tipi di bici

Appuntamento Piazzale Tecchio a Fuorigrotta ore 09,15 - partenza inderogabile ore 09,30

Partendo da Piazzale Tecchio imboccheremo viale Kennedy, poi svolteremo a sinistra per via Nuova Agnano e poi a destra per via Diocleziano, piazza Bagnoli e via Napoli per giungere a Pozzuoli.

Proseguiremo per Arco Felice e giungeremo alla rotonda Cavani dove svolteremo a destra per circumnavigare il Lago d'Averno ed il Lago di Lucrino.

Poi proseguiremo per via Miliscola per giungere al Fusaro alla Casina Vanvitelliana, da dove inizieremo il giro del Lago del Fusaro.

Da li ci avventureremo attraverso la strada che ci porterà a Torregaveta dove effettueremo la sosta al bar.

Infine attraverso la strada Cappella vecchia giungeremo alla rotonda di Bacoli dove imboccheremo la pista ciclabile che ci farà ammirare l'ultimo lago, il Lago Miseno (o di Bacoli). Al ritorno passeremo dentro Bacoli e saliremo per il Castello di Baia e faremo la stessa strada dell'andata, Arco Felice, Pozzuoli, Via Napoli. (Oppure ritorno libero).

. PORTARE CON SE:

- BUON SENSO

- camera d'aria, gonfiatore, giubbotto riflettente luci anteriori e posteriori