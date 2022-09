Le Quattro Giornate di Napoli con i Cicloverdi Fiab Napoli

Fiab Napoli Cicloverdi e ANPI Napoli propongono un itinerario per rievocare le Quattro Giornate. Si parte dal Vomero per arrivare, attraverso varie tappe, a Piazza Carità.

"In particolare - spiegano gli organizzatori - ci soffermeremo sulla zona di Capodimonte dove al Valllone San Rocco incontreremo l'arch, Sara Cucciolito dell'Anpi che ci illustrerà il legame tra i luoghi e le Quattro Giornate"

Appuntamento ore 9,30 Piazza Quattro Giornate davanti ai Carabinieri. Partenza inderogabile 9,45

Percorso: Stazione Metro Quattro Giornate, Stadio Collana, Via Belvedere, Via Sturzo ,Piazza Arenella Via Domenico Fontana Viale Colli Aminei Bosco di Capodimonte (Porta Piccola) Via San Rocco Tondo di Capodimonte Ponte Cerasuolo Via Cisterna dell'Olio Piazza Carità.

Guida Teresa Dandolo info 3387523019

La partecipazione è con bici propria ed è di media difficoltà. Venire con lucchetto per legare la biciLe quattro