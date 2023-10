Le quattro giornate di Napoli in bicicletta: dal film alla realtà con i Cicloverdi Fiab Napoli

In occasione dell'80 anniversario delle Quattro giornate di Napoli continuiamo a diffondere, attraverso la bicicletta, la memoria di quei giorni memorabili durante i quali la città insorse e dopo novantasei ore di scontri tra cittadini armati e militari tedeschi il 1° ottobre 1943 i tedeschi in ritirata uscirono da Napoli.

L'evento di quest'anno ci porterà a scoprire dove il regista Nanni Loy girò le principali scene del film "Le Quattro giornate di Napoli" del 1962 candidato in quell'anno al premio Oscar.

Il film, descrive l’esasperazione e la rivolta dei napoletani, per le esecuzioni indiscriminate, i saccheggi, i rastrellamenti della popolazione civile, la miseria e la distruzione della guerra, raccontando il dramma degli scontri e l’eroismo di vecchi, uomini e ragazzini in armi.

L'itinerario si svolgerà per le strade del centro per poi arrivare a Posillipo per la "cacciata" dei tedeschi. Ritorno libero.

Appuntamento in piazza Dante ore 9,15 partenza inderogabile 9,30

Guida Teresa Dandolo Info 3387523019 - portare un lucchetto per legare la bici