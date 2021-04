Quartieri Spagnoli e Street Art: matrimonio insolito napoletano

Roberta, guida turistica abilitata, è lieta di invitarvi a partecipare al suo tour ai Quartieri Spagnoli, dove l'espressione più controversa dell'arte contemporanea, ha trovato spazio ,lungo i muri dei suoi vicoli stretti e appena lambiti dal sole. Strade attraversate dalle truppe spagnole cinque secoli fa, dal popolino, dai camorristi, che li hanno sfruttati per i loro malaffari, ed infine dagli immigrati di ultima generazione che hanno trovato casa nei bassi.

La passeggiata comincerà dalla Stazione della Metro di via Toledo,per fare tappa nella chiesa di Santa Maria della Mercede per poi raggiungere il cosidetto vico Totò.

Da lì a pochi metri varcheremo il portone del Foqus, fondazione onlus che si occupa della riqualificazione dei Quartieri Spagnoli.

Via E. De Deo non è lontana, ed è lì che fu realizzato il famoso graffito del "pibe de oro" insieme ad altri che hanno fatto nascere una sorta di santuario dedicato a D1OS.

L'escursione continuerà lungo vico Giardinetto dove le saracinesche dei negozi si sono colorate grazie agli omini di Cyop&Caf, per terminare davanti al tribuno che i napoletani hanno lasciato ad uno dei suoi cittadini più illustri: Luciano De Crescenzo.



Per info e prenotazioni chiamare 3384684303

