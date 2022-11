Quando spunta la luna a Marechiaro: al Bracco è di scena la canzone napoletana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dopo il successo del noir comico “L’occasione fa l’uomo morto” del divertentissimo trio I Ditelo Voi, al Teatro Bracco diretto da Caterina De Santis è di scena la canzone napoletana con “Quando spunta la luna a Marechiaro”.

Uno spettacolo di testi, musiche, aneddoti, momenti di prosa e poesia di Vincenzo Grillo con protagonista Luciano Salvetti. Sul palco Salvatore Meola e Francesco Viglietti, con la partecipazione di Natalia Cretella.

Si parte giovedì 17 novembre alle ore 21, si replica venerdì sempre alle 21, poi le ultime due serate sabato alle 19,30 e domenica alle 18,30.

In scena il gruppo musicale “Marechiaro” di Ginetto Ferrara con al pianoforte Vittorio Cataldi, al basso Massimo Maiorano, alla batteria Domenico Di Nunzio, al sax Maurizio Saccone e lo stesso Ginetto Ferrara alla tromba.

Nella scaletta dello spettacolo, diviso in due tempi, troveranno spazio tutti i più famosi autori e musicisti che, con le loro opere e il loro genio, hanno reso grande il repertorio napoletano. Dalle canzoni d’amore a quelle umoristiche fino a quelle di giacca, le melodie partenopee la faranno da padrone insieme a mescolanze ritmiche con altri generi, come più di ogni altro ha saputo testimoniare Renato Carosone.

Lo spettacolo è prodotto dall’associazione Fantateatro per la regia di Giovanni Sorrentino