Minervini, Esposito e Catanese in scena al Totò con "Quando il gioco si fa duro"

Continua la stagione artistica del Teatro Totò, dove, da venerdì 14 a domenica 16 aprile e da venerdì 21 a domenica 23 aprile (feriali ore 21, sabato ore 17.30 e 21 e domenica ore 18) sarà di scena la commedia con Rosario Minervini, Ciro Esposito e Salvatore Catanese, “Quando il gioco si fa duro”.

Scritto dallo stesso interprete Catanese e diretto dall'altro attore e regista Esposito, il lavoro punta tutto sulla storia di Pietro, un attore di 40 anni che non ha mai sbarcato il lunario, e che vive nello scantinato della casa di suo cugino, il quale, è anche il suo agente. “Come se non bastasse – si legge ancora nelle note dell'autore - Pietro è stato pure lasciato dalla sua fidanzata storica e si ritrova più disperato del solito e senza prospettive future trascorrendo le giornate a chattare, a scovare donne, e a inviare e ricevere foto al limite della decenza. Una sera, però, esagera in chat ed entra in un incubo tragicomico che gli farà scoprire segreti su di sé e sulle persone che fanno parte della sua vita. La vita è dura e Pietro dovrà scoprire se anche lui è duro abbastanza da affrontare le difficoltà”.

Con gli altri attori Mariachiara Vigoriti e Alessia Panico, nello storicizzato spazio di via Frediano Cavara a Foria, diretto da Gaetano Liguori, la commedia pone il pubblico di fronte all’epoca che viviamo. La stessa che lascia trionfare l’apparenza a discapito della sostanza, la praticità sulla poesia e il sesso sull’amore.