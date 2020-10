Quality live music & drink

Gimme Yo' Beat – Martedì 6 Ottobre

Live music & jam@funk, soul, hip hop

Grand Tour – cocktail boutique

INGRESSO GRATUITO

* è consigliata la prenotazione: 366 5058831

Via Santa Lucia 66 Napoli

Start 20:30

Con grande entusiasmo partiamo con questo format incentrato sulla musica dal vivo di qualità.

Grand Tour è il cocktail bar che ci ospiterà, spazio dall' estetica raffinata dove poter gustare cocktail di qualità in un clima informale.



Apriremo questa serata di Martedì 6 Ottobre con un trio:

Ms-J Lean Voice

Gino Giovannelli Keys

Alessio Pignorio Guitar & Beat

Vi consiglio di andare a scovare nei loro profili il talento di questi musicisti incredibili.



E per musicisti professionisti che lo desiderano possono partecipare alla jam dopo il concerto.

Che altro dire spazio all' aperto e al chiuso, cocktail sopraffini, musica incredibile.