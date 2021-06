Qualificazioni Karate Kata

La fase regionale valevole per Finali Nazionali da tenersi ad Ostia (Rm) prossimo Luglio, sarà svolta a Cercola (Na) presso il Centro Sportivo in Via Matilde Serao, località CARAVITA. Saranno in vigore le norme a contrasto della pandemia, pubblicate con appositi protocolli dalla FIJLKAM, tutta la documentazione sarà disponibile sul sito Sportdata/Campania, inibita la presenza del pubblico.

Inizio controlli ore 07,30 Ufficiali di Gara-a seguire accredito società, check tampone solo per gli atleti, time table disponibile da inizio settimana prossima. Questo sarà il primo evento dopo molto tempo in Campania, sarà l'occasione per verificare le nostre conoscenze in materia di prevenzione, gia testati nelle gare Nazionali da un apposito gruppo di esperti federali.

Annunciata la presenza del nuovo Presidente Regionale FIJLKAM Antonio Bracciante, del V.Presidente di settore Nicola Mirabella e degli Staff tecnici, che insieme ai tecnici societàri vigileranno sulle sorti degli atleti della nostra terra. Gli appuntamenti di Maggio e Giugno hanno confermato l'ottimo momento del Kumite negli U 21, U 16, in previsione dello svolgimento del Campionato Europeo Giovanile siamo sicuri che anche gli U 18 e tutte le classi dei Kata, contribuiranno a rinfoltire la nutrita lista degli azzurrini a difesa del tricolore. Il Karate sarà presente a Tokio 2020, la nostra regione è presente con ANGELO CRESCENZO in forza all' Esercito, ma nato nella fucina di campioni dello Shirai S. Val.

