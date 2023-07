Puteoli Sacra: tornano le aperivisite serali in Estate tra arte, archeologia e bellezza

Relax al tramonto con vista mare insieme a un viaggio tra arte, archeologia e bellezza. Tornano le aperivisite di “Puteoli Sacra” al Rione Terra con degustazioni in terrazza il venerdì a partire dal tour delle 16,30. Un calice di prosecco accompagna i prodotti preparati dai ragazzi della Fondazione Regina Pacis tra cui miele con formaggio, bruschette e stuzzicherie.

Un’offerta unica perché abbinata ad un percorso di 2500 anni di storia, in un luogo incantevole a picco sul mare, che parte dalla Cattedrale di San Procolo Martire che ingloba le colonne marmoree del tempio di Augusto, col soffitto che riproduce il cielo e le costellazioni dell'approdo di San Paolo a Pozzuoli.

All’interno gli ospiti potranno ammirare una preziosissima quadreria seicentesca, con opere - tra gli altri - di Artemisia Gentileschi, Giovanni Lanfranco, Cesare Fracanzano e Massimo Stanzione. Il percorso continua poi al Museo Diocesano, con una sala dedicata proprio ad Artemisia Gentileschi con le tele “I Santi Procolo e Nicea”, “San Gennaro nell’Anfiteatro”, e “L’Adorazione dei Magi”.

Il sito è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, in Cumana e Circumflegrea o in Metropolitana Linea 2, in auto via tangenziale (uscita via Campana) o da via Napoli. A 10 minuti dal Porto di Pozzuoli, a 5 minuti piazza della Repubblica. Infopoint in via duomo del Rione Terra.

Puteoli Sacra è la prima esperienza in Europa a prevedere la gestione di un patrimonio archeologico e storico-artistico da parte di ragazzi e donne provenienti dall’area penale, che in due anni di vita ne ha formati 16 per inserirne 8 al lavoro con contratti di tirocinio e apprendistato che potranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato con la Cooperativa Regina Pacis.

Un progetto coordinato dalla Fondazione CED Regina Pacis diretta da Gennaro Pagano, e sostenuto da Fondazione Con il Sud, Fondazione Giglio, Fondazione Eduardo De Filippo, Associazione Costruttori Edili di Napoli - A.C.E.N., Provincia Italiana dei Missionari di N. S. De La Salette, Ance Campania, Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio, Ance Campania.

Prenotazione al numero 3515508654 oppure e-mail: info@puteolisacra.it.

Prezzo: 15 euro