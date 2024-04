Dal Purgatorio salendo verso il Paradisiello: passeggiata storico urbanistica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 21 aprile, in programma l'itinerario guidato Dal Purgatorio salendo verso il Paradisiello.

Alle pendici della Collina allegra, una passeggiata storico urbanistica da Via Tenore, Via Veterinaria e Vico Paradisiello, lontani dal trambusto quotidiano, che si concluderà in un profumato ed antico agrumeto.

Appuntamento ore 10:15, Via Foria - angolo Via M. Tenore.

Informazioni al 3476355343