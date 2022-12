Dal Purgatorio al Paradisiello: suggestivo itinerario per il Festival delle Scale di Napoli

Torna il Festival delle Scale di Napoli con tanti eventi ed itinerari da scoprire.

“Me ne vaco p’ ‘e grare!” ovvero “Me ne vado per le scale!”: nella Napoli di un tempo, era saggia e sana scelta dei napoletani adoperare la scorciatoia delle tante rampe presenti in città per spostarsi da un quartiere all’altro. Un mezzo di mobilità sostenibile ante litteram.

Su iniziativa del Coordinamento Scale di Napoli in collaborazione con il Patto Europeo per il Clima e con il Comune di Napoli, è stata promossa una kermesse di eventi al fine di valorizzare le scale di Napoli.

Sono state coinvolte attivamente diverse realtà del territorio e dei residenti dei percorsi verticali della città attraverso visite guidate, passeggiate narrate, spettacoli itineranti musicali, tour fotografici, eventi gastronomici e momenti di riflessione sul tema dell’anno: il clima, ma anche sulla (ri)scoperta e rigenerazione delle scale.

Le proposte dei variegati eventi sono pervenute da associazioni culturali, gruppi di cittadini e da singoli individui, tutti accomunati da un unico obiettivo: salvaguardare l’ambiente mediante la valorizzazione delle scale della città in maniera creativa.

Alla Municipalità 3, tra i vari eventi proposti, vi è la visita guidata condotta da Marinella Di Martino che si terrà nelle date del 3, 4, 17 e 18 dicembre: Dal Purgatorio salendo verso il Paradisiello

Si partirà da Via Foria angolo Via Michele Tenore, proprio alle pendici di quella che un tempo era chiamata la “Collina allegra”(cit. C. Celano).

Dopo una spiegazione sull’assetto storico_urbanistico della zona, inizieremo a salire lungo la Via M. Tenore la cui cima è dominata dalla monumentale chiesa cinquecentesca di S. Maria degli Angeli alle Croci, opera di Cosimo Fanzago e di cui “leggeremo” la facciata.

Proseguiremo verso l’antica Via Veterinaria dove scopriremo insieme il nascosto Vico Paradisiello e capiremo perché è chiamato così .

Dopo aver salito “lento pede” i 150 gradini (bassissimi), scopriremo una incantevole collina.

Ci inerpicheremo tra viali e resti di ville settecentesche, un tempo residenze estive delle famiglie nobili napoletane, scorci panoramici…masserie ed un profumato limoneto.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cell. 347 6355343

e-mail: maria.di.martino@live.it