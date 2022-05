Al Punk Tank Café una settimana tra musica e letteratura

Ricco il calendario di eventi di questa settimana del Punk Tank Café: nel locale della centralissima Piazza Dante, dal 26 maggio al primo giugno, si susseguiranno iniziative musicali e letterarie.

Il programma nel dettaglio:

26 Maggio ore 22.00

Yva & The Toy George - Worldtronica - Live set

Yva & The Toy George è il progetto solista di Iva Stanisic, musicista e producer di Roma nata e cresciuta in Serbia. Il suo set comprende l'uso di groovebox, sintetizzatori, percussioni acustiche e digitali e vari effetti vocali, dando vita ad un melting pot di suoni e generi che spaziano tra electro, dance, hip hop e sonorità più scure, arabeggianti, balcaniche e sperimentali. Yva canta in diverse lingue usando anche delle parole inventate. Di recente è uscito il suo ultimo EP "Stealth" per l'etichetta Witches Are Back.

27 Maggio ore 22.00

BISCA - Stress Pandemico - READING & LIVE

"Stress Pandemico: Reading & Live Music" in collaborazione con Radio Direzioni Diverse.

Sergio Maglietta legge estratti dai suoi due libri pubblicati (‘Terremoti’ e Il ‘Poeta Persuasore’) e testi di brani del repertorio BISCA, oltre a poesie inedite.

Le letture sono accompagnate dalla chitarra di Elio 100GR Manzo e dalla voce narrante/cantante di Sergio Maglietta.

Spettacolo in quattro parti

- Il Terremoto e gli anni ‘80

- La contemporaneità. L’odio.

- Lo stress pandemico e il collasso dell’uomo Connesso.

- L’Inganno Occidentale e la Pandemia. L’inganno è il fiore e il frutto della nostra civiltà-

In mezzo canzoni a piacere dal repertorio Bisca.

28 Maggio ore 22.00

inDJest – INASCOLTABILE

inDJest presenta INASCOLTABILE - frastuono, rumore bianco, musiche altre, beat furiosi e altre amenità.

1 giugno ore 21

Vincenzo Costantino "Cinasky" in BINGO POETICO. A seguire Countrio Quartet.

Mercoledì Primo Giugno, al Punk Tank Cafè torna Vincenzo Costantino "Cinasky" con il nuovo progetto: BINGO POETICO.

"I miei 3 libri diventano 3 libri busta 1/2/3. Un invito a scegliere un numero da 10 a 100 da una delle buste. Il primo BINGO POETICO. SI VINCONO EMOZIONI. Tu scegli un libro, una pagina e la poesia sceglie te. Ci metto la voce e l'averla scritta. Il caso e la coincidenza non avete idea di quanto vi conoscano e scelgano sempre la poesia giusta per voi. Il tutto corredato da accompagnamento musicale e qualche canzone del cuore."

A seguire Countrio Quartet, live country jazz, swing & blues.

Info whatsapp 311416842