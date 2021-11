NeapoLIS, docu-fiction con protagonista Napoli e il suo patrimonio artistico e culturale

Il Progetto "NeapoLIS"

Un progetto video realizzato grazie al contributo della Fondazione Banco di Napoli e al patrocinio della città metropolitana di Napoli insieme ad altre associazioni attive sul territorio attente a valorizzare il patrimonio artistico-culturale della città partenopea.

La docu-fiction, divisa in dieci brevi puntate (7/10 min.) ha per protagonista la città di Napoli e la sua storia, le sue tradizioni, il suo patrimonio artistico e culturale, la sua lingua quale patrimonio dell’UNESCO. Un viaggio in dieci tappe alla scoperta di alcuni dei suoi tesori e simboli più famosi. Tra Passato e Presente. Tra Mito e Realtà. Tra Leggenda e Verità.



La novità del progetto video è l'impatto sociale a cui punta: la cultura non sempre è facilmente accessibile per tutte le categorie e pertanto la docu-fiction è fruibile in italiano e in LIS (Lingua dei Segni Italiana) grazie ad un servizio di interpretariato professionale



Il trailer e le puntate sono disponibili al canale YouTube: https://www.youtube.com/c/CounseLisNapoli2013



