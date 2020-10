Progetto Museo, incontri d'autunno: itinerari e visite guidate per scoprire Napoli

Il 10 ottobre l’Associazione Progetto Museo lancia un nuovo calendario di appuntamenti: un ciclo di visite guidate per cogliere nessi e collegamenti tra esperienze artistiche e la città, con il suo continuo trasformarsi attraverso le diverse epoche, e gli uomini e le donne che l’hanno abitata. Si partirà dalle grandi mostre per promuovere le attività che Napoli e le sue istituzioni museali offrono, per poi continuare con altri percorsi allargando lo sguardo sul territorio.

Il ricco calendario prevede un incontro a settimana, sempre nel weekend, cui va adaggiungersi un appuntamento serale condotto dalla Presidente di Progetto Museo, Francesca Amirante. Si passerà cosìdal racconto delle origini della Campania pre-romana, alla Napoli di Luca Giordano e di Vincenzo Gemito, per finire con le suggestioni del Liberty. Un racconto eclettico e multidisciplinare arricchito dagli esperti di Progetto Museo che sapranno suggerireaipartecipanti approfondimenti quali libri, musiche, film e materiali di ogni tipo legatiaitemi affrontati durante le visite:tutto quello che serve affinché gli incontri non siano fugaci, ma possano stimolare pensieri, voglia di continuare ad esplorare e di fare nuovi personali incontri con la storia, l’arte e la cultura della nostra straordinaria Regione.

Come dichiara la Presidente Francesca Amirante, il calendario d’autunno è solo il primo di una serie di appuntamenti che verranno presentati nei prossimi mesi, il risultato del lavorodi un gruppo di storici dell’arte, archeologi ed esperti di beni culturali che da due anni si confrontano “per rendere ogni visita guidata un incontro tra le persone e la città, durante il quale l’esperto diventa un tramite per stimolare altro. Per questo ogni incontro avrà un prologo, uno svolgimento e un epilogo: prima, durante e dopo la visita ci sarà modo per attraversare con maggiore profondità l’oggetto dell’incontro, affinché qualcosa si radichi, non scivoli, diventi parte di un patrimonio di conoscenze che renda manifesto cosa degli Etruschi è rimasto nella nostra cultura, cosa mangiava, vedeva, annusava Luca Giordano per dipingere le sue carni opulente e le sue nuvole dorate e che Napoli era quella che vide un piccolo frugoletto essere deposto nella ruota dell’Annunziata da una madre senza speranza”. L’Associazione Progetto Museo è costituitada un appassionato gruppo di storiche dell’arte e archeologhe, esperte di beni culturali e con grande esperienza nella didattica museale, che da oltre 20 anni lavora sul territorio napoletano per tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e museale. Tutte le visite verranno svolte nel rispetto delle normative di sicurezza e del distanziamento sociale

Info e prenotazioni: tour@progettomuseo.com - 081440438 (lun./ven. h 10-14) www.progettomuseo.com

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

10 ottobre ore 10.30 - Visita alla Mostra “Gli Etruschi e il MANN”, Museo Archeologico Nazionale di Napoli con Diana Joyce de Falco

15 Ottobre ore 20,30- Passeggiata narrante. Da via Chiaia a piazza Carità, tornando per i quartieri! Con Francesca Amirante

18 ottobre ore 10.30 - Visita al Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello Aragonese di Baia. Un viaggio nella Campania pre-romana, traconflitti, scambi e contaminazioni con Caterina De Vivo

24 ottobre ore 10.30 - Visita alla Mostra “Gemito. Dalla scultura al disegno”, Museo e Real Bosco di Capodimonte con Maia Confalone

31 ottobre ore 10.30 - Visita alla sezione dell’Ottocento privato. Il figlio del sole: Gemito e l'arte napoletana del secondo ottocento, tra miseria e nobiltà, Museo e Real Bosco di Capodimonte con Gianluca Puccio

07 novembre ore 10.30 - Visita alla Mostra “Luca Giordano. Dalla natura alla pittura”, Museo e Real Bosco di Capodimonte con Antonella Pisano

15 novembre ore 10.30 - Visita alla Mostra “Napoli Liberty. N’aria ‘e primmavera”, Gallerie d’Italia Napoli in Palazzo Zevallos Stigliano con Maria Morgera

21 novembre ore 10.30 - Visita sul territorio. Dalla pittura alla città:Luca Giordano e la Napoli del ‘600 nel cuore del Centro Storico, da San Gregorio Armeno al Duomo con Fabiana Costagliola

28 novembre ore 10.30 - Visita sul territorio. Il liberty al Vomero: un episodio di eclettismo internazionale in chiave partenopea con Alessandro d’Alfo