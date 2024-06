Il progetto "Concerti" rivoluziona l'approccio alla cura nella RSA del Frullone

Il 6 giugno 2024 ha segnato l'avvio di un ciclo di incontri rivoluzionario che rientrano nel progetto "Concerti" presso la RSA del Frullone di ASL Napoli 1 Centro. Questo progetto, arricchito dagli incontri "Open Point" di Scampia, mira alla creazione di una "Casa della Comunità", enfatizzando l'importanza della "concertazione in rete, comunicazione e 'cura'". Non solo i pazienti, ma anche le loro famiglie e tutto il personale della RSA sono coinvolti, con laboratori di comunicazione artistica e musicoterapia a supporto degli operatori.

Durante l'evento, Beniamino Picciano, Dirigente del DS 28 dell’ASL Napoli 1 Centro, ha espresso l'essenza del progetto con entusiasmo: "Questi incontri rappresentano un invito all'inclusione e al coraggio di fare festa insieme". Ha poi aggiunto che vivere momenti di festa significa coltivare la felicità, anche se effimera, perché ogni istante che passa diventa presto un ricordo. Se non riempiamo questi momenti di gioia, di comunicazione, di condivisione, allora perdiamo preziose occasioni della nostra vita.

L’evento condotto da Elena De Rosa, Dirigente psicologo socio sanitario riabilitazione psicosociale, ha sottolineato l'importanza dell'integrazione e della sinergia tra i membri delle equipe di cura e la dinamica tra curanti, pazienti, caregiver, comunità locale e società in generale. Secondo De Rosa, "L'arte, e in particolare la musica, è un contenitore attivo e osmotico che produce cambiamenti, trasformazioni e cura. Organizzare questi concerti all'interno della RSA significa promuovere salute e benessere, spronare la motivazione e fomentare una comunicazione che sia intrinsecamente positiva."

E proprio in questo contesto di cura integrata, la musica ha trovato un terreno fertile nel giardino della RSA del Frullone. Qui, le memorie dei pazienti, molte delle quali oscurate dalla demenza, si sono risvegliate sotto l'effetto catartico delle melodie. Nell'abbraccio di questo giardino, dove il passato e il presente si incontrano e si fondono, i pazienti sono diventati protagonisti indiscussi di un'esperienza trasformativa. Come foglie portate dal vento, le loro emozioni hanno danzato al ritmo della musica, in un dialogo tra interno ed esterno che solo l'arte può orchestrare, permettendo espressioni di gioia spesso trattenute dal velo della malattia.

Il momento culminante dell'evento è stato il concerto del Coro Gospel Maranatha, diretto da Padre Giuseppe Tranchini. Questa performance ha risuonato non solo attraverso il giardino ma anche nei cuori di tutti i presenti, unendo la comunità in un'esperienza collettiva di elevazione spirituale e gioia condivisa. Il potere curativo della musica gospel, con i suoi profondi legami con la speranza e la resilienza, ha offerto un senso di liberazione e sollievo, dimostrando ancora una volta che la musica può toccare luoghi dell'anima che la medicina tradizionale non sempre può raggiungere.

Con ogni nota cantata e ogni mano alzata in comunione, i muri sono stati abbattuti, lasciando spazio a un senso di appartenenza e di comunione profondamente radicato nel cuore della comunità RSA del Frullone. In questi momenti di connessione musicale, l’arte è emersa come un ponte che collega le anime, rafforzando il suo ruolo importante nel trattamento e nel recupero dei pazienti affetti da demenza. Questo progetto promette di essere un punto di svolta nel trattamento, aprendo le porte a una dimensione di cura più ampia che trascende i limiti della medicina convenzionale per adattare e coltivare il benessere emotivo e sociale dei pazienti.