Procida Racconta, torna l'appuntamento con il festival letterario

A Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, riparte finalmente dopo due anni il festival letterario Procida Racconta, nato da un’idea di Chiara Gamberale e Nutrimenti e giunto alla sesta edizione.

Ospiti quest’anno Michele Bravi, Concita De Gregorio, Donatella Di Pietrantonio, Gavin Francis, Fabio Genovesi, Paolo Nori. Con la partecipazione di Emanuele Trevi.

“Le rotte ci portano in un luogo, Procida. Potenza di immaginario e concretezza di visione ce la mostrano come capitale esemplare di dinamiche relazionali, di pratiche di inclusione nonché di cura dei beni naturali. Procida è aperta. Procida è l'isola che non isola, laboratorio culturale di felicità sociale.” Queste le parole con cui Procida Capitale della Cultura annuncia gli obiettivi di un intenso programma che ha nel Festival Procida Racconta uno dei suoi momenti più attesi. Il festival rappresenta il teatro della creazione letteraria che mette alla prova i narratori e la loro sensibilità artistica.

I sei ospiti, come ogni anno, eleggeranno a personaggio uno degli abitanti, per conoscerne la storia, registrare gli aneddoti, scoprire il suo legame con l’isola, con l’intento di trasformare questi incontri in narrazione.

I racconti che ne nasceranno verranno letti in pubblico durante la serata finale in un’atmosfera come sempre coinvolgente e partecipata. Gli stessi racconti verranno poi pubblicati in un'agile antologia dalla casa editrice Nutrimenti.

Un appuntamento speciale sarà con Emanuele Trevi che parlerà de “L’isola di Elsa”. Un omaggio a Elsa Morante, in memoria del suo profondo legame con Procida, con letture di Elettra Mallaby.

I giorni di permanenza sull’isola rappresentano un'occasione speciale di confronto e promozione della lettura. Gli scrittori ospiti, grazie all’organizzazione della libreria Nutrimenti Bookshop, presenteranno i loro libri, oltre ad un appuntamento di chiusura domenica con un incontro con gli autori Valentina Farinaccio e Lucio Pellegrini.

“Procida finalmente torna a Raccontare. Bella senza farlo apposta, uguale solo a te stessa, Capitale della Cultura, non vediamo l’ora di ascoltarti.” Chiara Gamberale, Direttrice artistica

PROGRAMMA:

Mercoledì 8 giugno, ore 18.30 – Piazza Marina Grande

Scrivere perché, scrivere per chi.

Michele Bravi

Concita De Gregorio

Fabio Genovesi

Giovedì 9 giugno, ore 18.30 – Piazza Marina Grande

Emanuele Trevi racconta L’Isola di Elsa omaggio ad Elsa Morante

letture di Elettra Mallaby

Venerdì 10 giugno, ore 18.30 – Piazza Marina Grande

Scendere dentro per andare lontano, andare lontano per scendere dentro…

Donatella Di Pietrantonio

Gavin Francis

Paolo Nori

Sabato 11 giugno, ore 19.30 – Porto turistico Marina di Procida, Molo di sopraflutto

Saluto di apertura del sindaco Dino Ambrosino

Letture degli inediti degli autori ospiti, accompagnati sul palco dai personaggi che hanno ispirato i loro racconti

Michele Bravi, Concita De Gregorio, Donatella Di Pietrantonio, Gavin Francis, Fabio Genovesi, Paolo Nori

Con interventi musicali di Voice&Sound.

Presenta Chiara Gamberale.

Domenica 12 giugno, ore 12.00 – Piazza Marina Grande

Presentazione dei libri di Valentina Farinaccio, Non è al momento raggiungibile e Lucio Pellegrini, La linea.

INFO:

https://www.nutrimenti.net/procida-racconta-festival-letterario/

https://www.procida2022.com