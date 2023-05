Torna il festival letterario Procida Racconta

Appuntamento a Procida il 7 giugno per la settima edizione del festival letterario Procida Racconta, nato da un’idea di Chiara Gamberale, direttrice artistica e Nutrimenti.

Ospiti quest’anno Viola Ardone, Vasco Brondi, Giulia Caminito, Guido Catalano, Daniele Mencarelli, Antonio Scurati.

I sei ospiti, come ogni anno, eleggeranno a personaggio uno degli abitanti, per conoscerne la storia, registrare gli aneddoti, scoprire il suo legame con l’isola, con l’intento di trasformare questi incontri in narrazione.

I racconti che ne nasceranno verranno letti in pubblico durante la serata finale, in un’atmosfera come sempre coinvolgente e partecipata. Gli stessi racconti verranno poi pubblicati in un'antologia dalla casa editrice Nutrimenti, raccolta che ancora una volta restituisce uno spaccato vivido, a tratti emozionante e commovente, della comunità dell’isola. Fra marittimi, pescatori, donne forti e autonome, ragazze e ragazzi chiamati presto ad una scelta per il proprio futuro. E' anche la migliore rappresentazione di come il festival sia diventato un piccolo, grande laboratorio in cui gli autori partecipanti scelgono temi e stili con cui raccontare il proprio Arturo.

I giorni di permanenza sull’isola rappresentano un'occasione speciale di confronto e promozione della lettura. Gli scrittori ospiti infatti, grazie all’organizzazione della libreria Nutrimenti Bookshop, presenteranno i loro libri in dialogo con i lettori.

Programma

Mercoledì 7 giugno ore 18,30 – Piazza Marina Grande

Fra musica e parole: apertura della settima edizione di Procida Racconta

Giovedì 8 giugno ore 18.30 – Piazza Marina Grande

La storia siamo noi

Antonio Scurati

Viola Ardone

Vasco Brondi

Venerdì 9 giugno ore 18.30 – Piazza Marina Grande

Le nostre storie

Giulia Caminito

Daniele Mencarelli

Guido Catalano

Sabato 10 giugno, ore 19.30 – Porto turistico Marina di Procida, Molo di sopraflutto

Letture degli inediti degli autori ospiti, accompagnati sul palco dai personaggi che hanno ispirato i loro racconti

Antonio Scurati, Viola Ardone, Vasco Brondi, Giulia Caminito, Daniele Mencarelli, Giudo Catalano

Con interventi musicali di Voice&Sound.

Presenta Chiara Gamberale.